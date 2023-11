Fendas no solo forçam evacuação de famílias em bairro de Gramado, no Rio Grande do Sul

Famílias que vivem em 125 residências tiveram de ser evacuadas em um bairro de Gramado, na serra gaúcha. A medida foi tomada após o aparecimento de fendas no solo que se espalharam por vias. Uma delas tem 150 metros de extensão e outras chegam a ameaçar a estrutura de um prédio residencial.

A desocupação das famílias, que foram orientadas pela Defesa Civil municipal a se abrigar em casas de parentes ou amigos, começou a ocorrer ainda no domingo, 19, após o forte temporal da última sexta-feira, 17.

As pessoas atingidas que não tiveram outra opção foram encaminhadas pelo órgão ao ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Senador Salgado Filho, situada no bairro Piratini. Segundo os bombeiros, 20 adultos e 11 crianças seguiam no local na noite desta quarta-feira, 22.

Fendas apareceram no solo de Gramado após temporal atingir a cidade Foto: Prefeitura de Gramado

No bairro Piratini, moradores da Rua Nelson Dinnebier também tiveram que abandonar provisoriamente suas residências devido a rachaduras e deslizamentos de terra. Já no bairro Planalto, na Rua Ladeira das Azaleias, ainda no final de semana, os condomínios residenciais Ana Carolina e Don Felipe tiveram de ser evacuados.

No local também houve a interdição de outras duas residências, assim como em algumas casas na Linha Caboclo.

Aulas suspensas

Continua após a publicidade

Devido aos incidentes causados durante o final de semana, as aulas na rede municipal foram suspensas nesta segunda-feira, 20, e terça, 21. Já nesta quarta-feira, 22, as classes foram retomadas normalmente, com exceção da Escola Pedro Zucolotto, localizada no bairro Três Pinheiros, o mais crítico, atingido pelas rachaduras. Com esta medida, a previsão é de que os alunos sigam em aulas online até sexta-feira, 24.