Feriado de Páscoa: previsão é de chuva forte em vários Estados; veja onde

Entre esta Sexta-Feira Santa, 7, e o sábado de Aleluia, 8, há previsão de chuva forte volumosa principalmente pelo centro-sul do Brasil. Em algumas regiões, o domingo de Páscoa, 9, também será chuvoso. Segundo a Climatempo, a formação de muitas áreas de instabilidade pelo País se deve à constante umidade marítima e à presença de uma área de baixa pressão atmosférica entre o sul de Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo.

Há risco de fortes temporais – com rajadas de vento entre 60 e 80 km/h – atingirem o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e o sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

De acordo com a Climatempo, no domingo de Páscoa, a chuva forte é esperada na Baixada Santista e litoral norte de São Paulo, no Estado do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e na Zona da Mata e Belo Horizonte, em Minas Gerais.

“Há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e possíveis interrupções de energia provocadas pelos temporais. Em área de encosta há também o potencial para o deslizamento de terra, em especial no litoral do Paraná e de São Paulo e na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro”, conforme a empresa de meteorologia.

São Paulo

A sexta-feira na capital paulista começou com muita nebulosidade, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 17,8°C durante a madrugada. No decorrer do dia o tempo segue instável com muitas nuvens e chuviscos, alternados com períodos de melhoria, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A temperatura máxima será de 24ºC.

No período da tarde, as instabilidades ganham força, causando chuvas mais significativas. “Podem ocorrer pontos passageiros de maior intensidade com raios e eventuais rajadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”, afirma o CGE.

No sábado, persistem as condições de muita nebulosidade e chuvas alternadas com períodos de melhoria no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 18°C e 25°C. “Entre a tarde e o decorrer da noite as chuvas voltam a ganhar força e ocorrem associadas com raios, eventuais rajadas de vento e risco para formação de alagamentos”, acrescenta o CGE.

O domingo de Páscoa deve apresentar muitas nuvens, chuvas fracas e chuviscos, em função dos ventos úmidos que sopram do oceano. Os termômetros devem variar entre 17°C e 24°C.

Defesa Civil de SP alerta motoristas para chuvas fortes no litoral durante feriado da Páscoa

Desde quarta-feira, 5, a Defesa Civil de São Paulo alerta que o litoral paulista poderá ser atingido por fortes chuvas entre esta sexta-feira e segunda-feira, durante o feriado de Páscoa. Por causa dos temporais, há risco de desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações e alagamentos nas áreas mais vulneráveis do leste do Estado.

O alerta vale, sobretudo, para as regiões da Baixada Santista, Itapeva, litoral norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira, onde a previsão indica que haverá chuva forte e contínua. Na capital, região metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas a previsão é de chuva moderada, segundo o órgão.

A Defesa Civil orienta ainda que os moradores fiquem atentos “aos sinais de perigo”, como movimentação do solo (observar inclinação de postes e árvores), rachaduras nas paredes, além de portas e janelas emperradas. “Diante desses sinais deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199″, recomenda o órgão.

Fortes chuvas provocaram mortes e destruição no litoral de São Paulo, durante o feriado de carnaval. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Outras localidades na região Sudeste

Uma frente fria que passa pela costa do Rio de Janeiro, a umidade alta e a proximidade com uma área de baixa pressão atmosférica organizam áreas de instabilidade sobre a região Sudeste. Também há previsão de pancadas de chuva sobre o sul de Minas Gerais, Zona da Mata Mineira, Grande BH, Triângulo Mineiro e centro-oeste de Minas.

Região Sul

As áreas de instabilidade atuam sobre o Sul do Brasil deixando nuvens carregadas sobre quase toda a região. O tempo chuvoso predomina no litoral do Paraná e no litoral norte de Santa Catarina, com previsão de grandes acumulados de chuva, que podem passar dos 100 mm.

Região Centro-Oeste

O ar quente e úmido predomina sobre o Centro-Oeste e nuvens carregadas crescem por toda a região. Segundo a Climatempo, as pancadas de chuva podem ser moderadas a fortes.

Região Norte

Áreas de instabilidade continuam se formando sobre o Norte do Brasil, com a grande disponibilidade de calor e de umidade. Apenas o centro-norte e o leste de Roraima, o extremo noroeste do Pará e o centro-norte do Amapá têm predomínio de sol e sem chuva. O restante da região fica sujeita a pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Região Nordeste

O tempo permanece instável no Nordeste do Brasil com condições para chuva em todos os Estados. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e o litoral da Paraíba e de Pernambuco registram muita nebulosidade, pancadas de chuva a qualquer hora e alguns períodos com sol.

Ondas de Leste

O fim de semana também será marcado pelo aumento da chuva na costa leste do Nordeste. As capitais Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal ficam com o tempo fechado entre sábado e segunda-feira, 10, com volumes totais de chuva que variam de 50 a 80 mm.

De acordo com a Climatempo, a chuva é provocada pela entrada constante de ventos úmidos que vêm do oceano, as conhecidas Ondas de Leste. O tempo permanecerá fechado, com chuva a qualquer hora e registro de queda de temperaturas.

“As Ondas de Leste ou Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) são um fenômeno meteorológico que ocorre comumente no nordeste brasileiro, especialmente durante os meses de outono e inverno. Essas ondas são responsáveis por trazer chuvas intensas e temporais para a região, principalmente para as áreas litorâneas”, afirma a Climatempo.

