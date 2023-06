Fila para agendar visto para os EUA supera 600 dias; SP é 9ª cidade com maior demora no mundo

Se você pretende obter visto de turista para viajar aos Estados Unidos, prepare-se para uma longa espera: a entrevista no consulado de São Paulo só pode ser agendada para daqui a 630 dias, exatos 21 meses, segundo levantamento semanal realizado pelo escritório de advocacia AG Immigration, especializado em questões migratórias, com base em dados do Departamento de Estado daquele país. A fila nunca foi tão grande em São Paulo, que figura como a nona cidade do mundo com maior demora para obtenção do visto tipo B1/B2, de turismo e negócios.

No Brasil é possível agendar a entrevista em outras quatro cidades:

Porto Alegre, onde a espera é de 507 dias, também recorde para a localidade;

Rio de Janeiro (477 dias);

Recife (442);

Brasília (316 dias).

Esses dados correspondem à semana de 5 a 9 de junho. Na anterior (de 29 de maio a 2 de junho), a espera em Brasília era bem maior: de 493 dias, também recorde para a cidade. Além de Brasília, a espera diminuiu no Recife (sete dias) e no Rio (um dia), aumentou 15 dias em São Paulo e não variou em Porto Alegre.

A demora em São Paulo só não é maior que em:

Bogotá (Colômbia), onde a espera é de 801 dias;

Nas cidades mexicanas de Guadalajara (750 dias) e Cidade do México (743 dias);

Nas canadenses Toronto (723 dias), Ottawa (696), Halifax e Quebec (676 dias cada uma)

E a mexicana Nogales (652 dias).

Esses dados fazem do Brasil o sétimo país com a maior demora para concessão de visto no ranking feito pela AG Immigration, que para essa classificação considera a média de todos os postos diplomáticos existentes em cada nação.

A fila nunca foi tão grande em São Paulo, que figura como a nona cidade do mundo com maior demora para obtenção do visto Foto: Werther Santana/Estadão

A média de espera no Brasil é de 474 dias, atrás de Emirados Árabes Unidos (553 dias), Canadá (574 dias), Nepal (575 dias), Haiti (600 dias), México (617 dias) e a líder Colômbia (801 dias). Essa é a sexta maior média desde novembro de 2022, quando a AG Immigration começou a fazer esse ranking. Na semana anterior, o Brasil havia atingido a maior média, de 508 dias.

Para agilizar o processo, escritórios e mesmo pessoas físicas oferecem serviço de acompanhamento e orientação a quem quer tirar visto. Em São Paulo, uma mulher que prefere não se identificar cobra R$ 750 para dar orientações e verificar, todo dia se, por causa de desistências de interessados pré-agendados, surgem em algum dos cinco postos diplomáticos brasileiros vagas para entrevistas nas quais possa encaixar seus clientes. “Por meio dela, consegui agendar a entrevista em menos de dez dias”, conta o enfermeiro Henrique Pereira, de 47 anos.

Procedimento

Os dois primeiros passos para obter o visto necessário para entrar legalmente nos Estados Unidos são preencher um formulário online e pagar taxa de US$ 160 (cerca de R$ 790, na cotação de 7 de junho). Em seguida deve-se agendar uma entrevista na embaixada em Brasília ou em algum dos quatro consulados, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife ou Porto Alegre.

O visto de turismo é válido por dez anos e pode ser usado em quantas viagens forem feitas, dentro desse período. Mas, a cada viagem é estabelecido um tempo máximo de permanência, definido pela equipe de imigração que recebe o passageiro após o desembarque. Em geral é inferior a seis meses. Com o visto de turismo não é permitido trabalhar ou estudar no país. Apenas cursos de baixa carga horária são autorizados.

Em nota enviada ao Estadão, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que “o tempo de espera para solicitar o visto de turista pela primeira vez está maior do que gostaríamos, ainda em função da demanda gerada pela pandemia covid-19″, e que, “embora não consigamos prever com precisão a diminuição do tempo de espera para o visto de turismo/negócios (B1/B2), esperamos resultados positivos até as férias de julho de 2023″.

A embaixada afirma que está trabalhando para aumentar a disponibilidade de agendamentos e para isso contratou mais funcionários, está fazendo horas extras, ampliou o período para renovação de visto com isenção de entrevista de 12 para 48 meses e reduziu o tempo de espera “para quase todas as categorias de vistos para 15 dias ou menos”.

Segundo a embaixada, o Brasil foi o segundo país do mundo com maior processamento de vistos pelo governo americano em 2022. “Atualmente entrevistamos, em média, mais de 6 mil pedidos de visto por dia e, em 2023, projetamos ultrapassar um milhão de vistos processados”, diz a nota.

“Recomendamos que as pessoas planejem suas viagens com antecedência e que cada solicitante verifique no nosso site se é elegível para renovação de visto sem necessidade de entrevista, o que é um processo bem mais rápido”, continua o órgão diplomático.

Atualmente, o tempo médio de espera para primeira entrevista de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos no posto consular de São Paulo passa de 600 dias. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Tempo de espera para agendamento de visto

Para melhorar o atendimento, uma ferramenta digital permite que os interessados verifiquem como está o tempo de espera em todas as regiões do Brasil. Se a pessoa é de São Paulo e precisa de agendamento, ela pode fazer esse agendamento de entrevista em Brasília, no Recife, em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro. Clique aqui para mais informações.

Enquanto o tempo médio de espera para primeira entrevista de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos no posto consular de São Paulo passa de 600 dias, há outras categorias de vistos de estudantes e de intercâmbios, em que o tempo de espera para entrevista atualmente é inferior a dez dias em São Paulo. Com isenção de entrevista, o prazo cai para três dias.

Para visto de turismo e negócios sem a necessidade de entrevista, o tempo médio de espera, atualmente, é de 79 dias. No caso de renovações dentro do prazo estipulado pelo consulado, os requisitos são diferentes e o solicitante pode renovar o visto, sem a necessidade de entrevista. A fila de espera é apenas para deixar a documentação no consulado. Após isso, a pessoa entra para a fila de nova renovação.

No caso de solicitações de emergência, o pedido também é realizado por um processo diferente.

Confira aqui algumas orientações:

- Verificar o período de espera em outros consulados, como Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

- Monitorar a inclusão de novos horários no sistema de agendamentos, já que há muitos cancelamentos de última hora e o reagendamento não tem custo.

- Solicitações de emergência são feitas por um sistema diferente.

- Para evitar filas longas, também é recomendado renovar o visto antes do prazo de validade expirar, conforme orientação do consulado, o que elimina a necessidade de fazer nova entrevista.