Filho de ex-juiz é morto com tiros de fuzil na fronteira com o Paraguai

O filho de um juiz aposentado foi executado com tiros de fuzil, neste domingo, 16, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Segundo a polícia, Gilberto Emmanuel Fernandes Abelha, de 41 anos, foi emboscado e morto quando entrava em um veículo com a namorada paraguaia Analiz Figueiredo López, de 30, que não foi ferida.

Ele é filho do juiz aposentado Mário Eduardo Fernandes Abelha, que atuou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. A polícia apura crime passional, mas não descarta outras linhas de investigação.

O ataque, em frente a uma padaria, no bairro Santa Izabel, região norte da cidade, foi registrado por câmeras de segurança. A vítima, que residia no bairro San Blas, em Pedro Juan Caballero, lado paraguaio da fronteira, entrava com a namorada em um Jeep Compass branco, quando um automóvel de cor escura parou no meio da rua e dois homens desceram atirando.

Gilberto Emmanuel Fernandes Abelha, de 41 anos, foi emboscado e morto quando entrava em um veículo com a namorada paraguaia Foto: Facebook/Reprodução

Após a sequência de tiros, um dos criminosos recarregou a arma e foi até a vítima caída, fazendo novos disparos em direção à cabeça.

Gilberto estava armado com uma pistola 9 mm e também chegou a atirar, mas não atingiu ninguém. Os dois pistoleiros entraram no carro, dirigido por um terceiro suspeito, e fugiram. O veículo que o casal usava, com placas do Paraguai e registrado em nome de Analiz, passou por perícia. A mulher nãp sofreu ferimentos. O atirador chegou a passar por ela, que se deitou no chão durante o tiroteio, mas a ignorou, indicando que o alvo seria apenas o homem.

No local, a polícia recolheu cápsulas de fuzil calibre 7,62. Em choque após o assassinato, Analiz chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ainda será ouvida oficialmente pela polícia. Ela é irmã do prefeito da cidade paraguaia de Cerro Corá, Wilfrido Figueiredo López.

Continua após a publicidade

Ex-marido de paraguaia é suspeito, diz secretário

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, embora tenha sido em região de frequentes conflitos entre narcotraficantes, as investigações preliminares apontam para crime passional. “O que nossa polícia já apurou é que o ex-marido da mulher paraguaia não aceitava o novo relacionamento, mas as investigações ainda serão aprofundadas”, diz. Logo após a execução, Analiz teria dito aos policiais que seu ex seria o mandante.

Conforme o secretário, a polícia vai usar as imagens de câmeras na tentativa de identificar os bandidos. As testemunhas que presenciaram o ataque já foram ouvidas. Em novembro de 2022, Gilberto foi acusado de atirar contra o apartamento de sua ex-companheira, Keila Ortiz Leal, de 25 anos, em Ciudad del Este, também no Paraguai. Os tiros quebraram os vidros. A mulher estava no apartamento, mas não foi atingida.

O pai de Gilberto nasceu na capital paulista e ingressou na magistratura em junho de 1988, em Mato Grosso do Sul, iniciando a carreira como juiz em Costa Rica. Ele atuou em várias comarcas como magistrado e se aposentou em outubro de 2013, quando era titular da 9ª Vara do Juizado Especial de Trânsito, em Campo Grande.

Hoje, o ex-juiz exerce a advocacia. A reportagem entrou em contato com Mário Eduardo Abelha e ainda aguarda retorno.