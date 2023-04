Flávio Dino assina instauração de inquérito da PF para investigar organizações neonazistas no Brasil

Na madrugada desta quinta-feira, 6, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), anunciou um decreto para a apuração pela Polícia Federal de organizações nazistas e neonazistas atuantes no Brasil. Segundo o ministro, “há indícios de atuação interestadual”. A decisão surge logo após ataque à creche de Blumenau, que resultou na morte de quatro crianças na quarta-feira, 5.

Ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou investigação de grupo nazistas e neonazistas brasileiros nesta quinta-feira, 6. Foto: Werther Santana/Estadão

O ministro passou a tarde de quarta-feira realizando reuniões com equipes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), do Diretório de Operações (DIOP) e com presidentes da União Nacional dos Estudantes (UNE), da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG).

O encontro teve como objetivo a entrega do documento ‘Paz nas Escolas’ e dialogar sobre resoluções para os frequentes ataques que estão ocorrendo em escolas no Brasil nos últimos anos. Um relatório apresentado durante os trabalhos de transição do governo federal em dezembro indicam que 35 estudantes e professores foram mortos em ataques no Brasil desde o início dos anos 2000.

Entre os mais recentes estão o atentado em uma escola estadual da Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, que resultou na professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, esfaqueada por um aluno de 13 anos em março deste ano e o ataque a creche de Blumenau de quarta-feira.

Além da apuração dos grupos neonazistas, o ministro também anunciou na quarta-feira o apoio financeiro de R$150 milhões às ‘rondas Escolares’ das polícias estaduais e guardas municipais.

Por determinação do presidente @LulaOficial, o Ministério da Justiça vai oferecer apoio financeiro às Rondas Escolares (ou similares) das polícias estaduais ou guardas municipais. 1º Edital sairá na próxima semana, com o valor de R$ 150 milhões. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 5, 2023