Foragido procurado no Brasil por lavagem de dinheiro do tráfico é preso na Espanha

EFE - A Polícia da Espanha deteve no aeroporto Adolfo Suárez/Madrid-Barajas um foragido com um mandado de prisão internacional expedido pelas autoridades brasileiras, por suposta lavagem de grandes quantias de dinheiro procedentes do tráfico internacional de cocaína.

As investigações começaram no dia 19 de julho, quando os agentes souberam que o detido poderia chegar em breve à Espanha por meio do aeroporto de Madri, e sua detenção aconteceu apenas um dia depois, segundo informou a polícia em comunicado no sábado, 22.

O detido é acusado dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e crime contra o sistema financeiro nacional, e de coordenar um esquema de lavagem de grandes quantias provenientes do tráfico internacional de cocaína. Trata-se, além disso, do principal fugitivo de sua organização criminosa.

Terminal 4 do Aeroporto Madrid–Barajas, na Espanha; procurado no Brasil por tráfico de drogas é preso na Espanha Foto: Sergio Perez/Reuters

Inicialmente, o detido fugiu do Brasil para o Paraguai, de onde seguiu para a Espanha. Sua intenção era chegar à cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.