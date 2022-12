Fortes chuvas deixam 91 cidades de Minas Gerais em situação de emergência

Fortes chuvas atingiram o Estado de Minas Gerais nos últimos dias e tendem a continuar ocorrendo ao longo da semana. De acordo com a Defesa Civil, um homem de 48 anos foi a oitava vítima das chuvas no Estado desde setembro. A vítima foi encontrada sob os escombros de sua residência que desabou em Governador Valadares, ao leste do Estado, após tempestade deste sábado, 17. Ao todo, 91 cidades estão em emergência.

Desde setembro, Minas Gerais já registrou oito mortes por conta das chuvas que assolam o Estado. Foto: Gil Leonardi/Governo MG

Leia também São Paulo tem chuva forte e entra em estado de atenção para alagamentos; veja onde

Ainda neste sábado, quatro pessoas foram ficaram desalojadas após o aumento de volume de água do córrego Bom Jardim, em Fervedouro, que fez uma casa apoiada em uma galeria de água fluvial colapsar parcialmente e outra vizinha também precisar ser evacuada.

Em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, algumas ruas, comércios e residências foram alagadas, houve deslizamentos de terra, queda de árvores e a cheia do rio Manhuaçu.

Na capital, Belo Horizonte, os transtornos se deram na região da Pampulha e Noroeste. Por conta dos alagamentos as avenidas Heráclito Mourão de Miranda e Brigadeiro Eduardo Gomes foram bloqueadas. Sem feridos, desalojados ou desabrigados, a situação já foi normalizada.

Os próximos dias devem permanecer com transtornos em todas as regiões com chuva forte e volumosa devido a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que atua nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Goiás e Espírito Santo.

O último boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado registra 91 municípios em estado de emergência. Foram 450 municípios decretando estado de emergência no período de 2021/2022, um número quase oito vezes maior que o período de 2020/2021, quando foram registrados 58 municípios.

A quantidade também é alarmante quando se trata do número de desalojados, de 14.594 pessoas em 2020/2021 subiu para 60.593 em 2021/2022, sendo 4.388 de 21 de setembro até este domingo, 18.

Previsão para os próximos dias no Brasil

Além da ZCAS, passa pelo Brasil a formação de um novo ciclone extratropical e atuação de uma baixa pressão atmosférica que intensificará os temporais entre Goiás, Minas Gerais e também no norte do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, esse aumento deve ocorrer até 23 de dezembro, quando deve haver uma chuva mais volumosa em Goiás, Distrito Federal, Rio De Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Bahia, e sul do Maranhão e do Pará, além do leste e da costa de São Paulo e no norte do Amapá, com acumulados de mais de 150mm.

Há um alerta para potenciais transbordamento de rios, deslizamentos de terra e inundações com destaque para o Amapá, ainda é a Zona de Convergência Intertropical que traz bastante chuva.

Os Estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rondônia devem registrar os maiores volumes de chuva. Entretanto também é esperado elevados acumulados entre o Tocantins e o oeste e sul da Bahia.

Ainda de acordo com a Climatempo, nesta segunda-feira, 19, a atenção se dá para uma chuva frequente e volumosa, podendo acarretar transtornos, como alagamentos, enchentes e deslizamentos no Espírito Santo e na maior parte do Rio de Janeiro, inclusive nas capitais capixaba e fluminense. Assim como em Juiz de Fora (MG) e na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo.

Continua após a publicidade