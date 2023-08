Foto de raios no Cristo Redentor é finalista de prêmio internacional

Uma foto que mostra uma tempestade de raios no Cristo Redentor é finallista do prêmio Weather Photographer of the Year. As 25 fotos finalistas foram divulgadas na última quinta-feira, 24, pela Royal Meteorological Society, organizadora do prêmio.

A competição reúne fotógrafos amadores e profissionais de diversos países, entre eles o brasileiro Fernando Braga, responsável pelo registro da imagem do Cristo atingido por raios, registrada com o nome de “Poder Divino”.

Desenvolvedor de softwares e fotógrafo amador, Fernando Braga conta que perseguiu a foto durante meses, acompanhando as previsões meteorológicas e produzindo imagens de longa exposição para aumentar as chances de capturar um raio emoldurando a estátua.

Clique de Fernando Braga captou uma tempestade de raios no Cristo Redentor Foto: Royal Meteorological Society/Fernando Braga

“Aquela noite foi inesquecível para mim”, Braga contou aos organizadores da premiação. “Um sonho que se tornou realidade.”

O público pode votar em sua imagem preferida até o dia 24 de setembro por meio deste link. Os vencedores serão anunciados em 5 de outubro.

A competição tem por objetivo chamar a atenção do mundo para os problemas decorrentes das mudanças climáticas.

Tempestades

Tempestades de raio podem causar grandes estragos e dar início a incêndios. As tempestades estão se tornando cada vez mais comuns por conta das mudanças climáticas. Uma atmosfera mais quente, com mais vapor de água, produz relâmpagos mais frequentes e intensos.

De acordo com dados do grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/INPE), o mês de agosto deste ano registrou um recorde absoluto de raios no município do Rio de Janeiro. Foram 999 até quinta-feira, contra nenhum no ano passado, 40 em 2021 e nenhum em 2020 e 2019.