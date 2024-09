Frente fria forte já tem data para chegar a São Paulo após onda de calor; saiba quando

A umidade do ar pode atingir valores de emergência – abaixo dos 12% em muitas áreas do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, no nordeste do Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás.

A Defesa Civil fez também alerta para o risco de queimadas no interior paulista, que foi castigado por uma sequência recorde de focos de fogo em agosto. A Fundação Florestal de São Paulo fechou 80 unidades de conservação no Estado diante do alerta para incêndios.