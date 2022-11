Frio atípico marca o início de novembro no Brasil; há possibilidade de neve na região Sul

Publicidade

Associadas à passagem de forte frente fria sobre o Sudeste do País, áreas de instabilidades vão se expandir sobre o Estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e tendência para pancadas de chuvas nesta segunda-feira, 31, último dia do mês de outubro. Conforme a Climatempo, todo o Estado fica em alerta para temporais com rajadas de vento moderada ao longo do dia. Novembro se inicia com frio atípico em praticamente todas as regiões nesta primeira semana, com possibilidade de neve no Sul.

Nesta segunda, a frente fria avança do Sul para o Sudeste e Centro-Oeste. Há previsão de temporais no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e em áreas isoladas de Mato Grosso, Goiás, Minas e Rio de Janeiro, conforme a Climatempo.

Leia também Inverno europeu? Em Minas, chuva de granizo cobre estradas e montanhas com gelo; veja vídeo

Ainda segundo a meteorologia, na terça-feira, 1º, o dia permanecerá muito frio em todas as regiões paulistas e com temperaturas bem baixas para esta época do ano ao longo do dia. A cidade de São Paulo, por exemplo, poderá ter um dos dias mais frios deste ano e um dos dias mais frios para novembro em muitos anos. A Climatempo prevê uma temperatura mínima de 12°C e uma máxima de 16°C. A média histórica da temperatura mínima é de 17,3°C e a média da máxima é de 26°C.

O feriado de Finados na quarta-feira, 2, ainda será marcado pelo frio em São Paulo. “A chuva começa perder intensidade, mas será um dia mais nublado e com previsão de garoa nas cidades do centro e leste paulista. O litoral fica com o tempo mais fechado e pode chover forte no decorrer do dia. No oeste do Estado, o tempo já volta a ficar firme”, projeta a Climatempo.

Áreas de instabilidades vão se expandir sobre o Estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e tendência para pancadas de chuvas nesta segunda-feira, 31. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Na capital paulista, a semana começou abafada, com muita nebulosidade, chuvas e termômetros oscilando em torno dos 18,6°C durante a madrugada, em razão de áreas de instabilidades associadas com a aproximação de uma frente fria. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas chegaram aos 17,1°C na região de Parelheiros, no extremo sul da cidade. O céu permanece ao longo do dia com muitas nuvens nesta segunda e as temperaturas máximas devem oscilar em torno dos 25°C.

A cidade de São Paulo permaneceu em estado de atenção para alagamentos entre 4h e 6h20 desta segunda. Por volta das 11h, dos 11 pontos de alagamentos registrados ao longo da manhã, quatro ainda permaneciam ativos e transitáveis. Pouco depois do meio-dia, era somente um.

Continua após a publicidade

Zona oeste:

Rua Barão de Pombalinho - ambos os sentidos - Referência: Av Comendador Martinelli.

O Corpo de Bombeiros também registrou 21 chamados para queda de árvores e 3 atendimentos para desabamento entre meia-noite e 11h da manhã na capital e na região metropolitana de São Paulo. Segundo a corporação, todos sem vítimas.

Solicitações relacionadas às chuvas período 00:00 as 10:55 Capital e região metropolitana

21 chamados p/ queda de arvores;

03 chamados p/ desabamento;

00 chamados p/ enchentes.

TODOS SEM VÍTIMAS #193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 31, 2022

Frio e chuva na terça-feira na cidade de São Paulo

A terça-feira continuará com tempo fechado, chuvoso e sensação de frio, em razão da chegada da massa de ar polar. As temperaturas devem oscilar entre 12ºC e 16ºC. Na quarta, persistem as condições de muita nebulosidade, chuvas fracas e temperaturas baixas para a época do ano. A oscilação ficará entre 10°C e 16°C. Minas, Espírito Santo e Rio também vão sentir as baixas temperaturas, principalmente até quinta-feira. 3.

Neve no Sul do País

Continua após a publicidade

Uma forte frente fria que se formou sobre o Rio Grande do Sul, no fim de semana, provoca um fenômeno excepcional nos primeiros dias de novembro, com frio intenso e temperaturas negativas.

Conforme a Climatempo, a madrugada, assim como o amanhecer desta terça-feira, será bastante fria na região, com possibilidade de neve, chuva congelada e outras precipitações invernais sobre as áreas de Serra e Planalto de Santa Catarina, além da ocorrência de geada nas primeiras horas do dia no Rio Grande do Sul.

Na quarta e na quinta, há risco de geada nas serras gaúchas e catarinense e no extremo sul do Paraná. O frio deve persistir ao longo desta primeira semana do mês. A atuação do La Niña contribui para que mais frentes frias avancem pelo Sul do Brasil no decorrer da estação, acrescenta a Climatempo.

Além do Sudeste e do Sul do País, as baixas temperaturas também vão atingir o Centro-Oeste e parte do Norte do Brasil. Com o deslocamento da frente fria, Mato Grosso, Goiás, o centro-sul do Mato Grosso do Sul e o Amazonas também vão sentir os dias mais frios. Somente o Nordeste não será impactado pela frente fria.