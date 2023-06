Frio deve permanecer nos últimos dias do outono em SP? Veja a previsão em outras regiões

A semana que marca a transição entre outono e inverno deverá ser bem típica do período, com madrugadas e manhãs frias, com variação de nebulosidade e temperaturas mínimas entre 11°C e 15°C na cidade de São Paulo.

O último fim de semana foi bem gelado no Estado de São Paulo. As tardes, segundo a Climatempo, permanecem com temperaturas amenas entre esta segunda-feira, 19 e a sexta-feira, 23, com máximas entre 20°C e 24°C. A expectativa é que a quinta-feira, 22, registre o dia mais quente desta semana, com 26°C de temperatura máxima na cidade. Até lá, também não há previsão de chuva.

No decorrer desta segunda-feira, o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas, o que ajuda a diminuir a sensação de frio, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). “No fim do dia a chegada da brisa marítima causa um ligeiro aumento de nebulosidade, porém sem condições de chuva.”

Para terça-feira, 20, a expectativa ainda é de que o dia comece com formação de neblina e termômetros em torno dos 11°C. No decorrer do dia, o sol favorece a gradativa elevação das temperaturas. Na quarta-feira, 21, o tempo segue seco e estável, com formação de neblina e temperaturas baixas durante a madrugada.

No último sábado, 17, a capital paulista registrou a madrugada mais fria do ano, pela estação oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, com apenas 9,3°C de temperatura mínima.

A cidade permanece em estado de alerta para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal desde às 10 horas da última quinta-feira, 15.

Veja qual a variação de temperatura esperada para os próximos dias em SP:

Segunda-feira: Entre 12ºC e 20ºC;

Terça-feira: Entre 11ºC e 22ºC;

Quarta-feira: Entre 12ºC e 24ºC;

Quinta-feira: Entre 14ºC e 26ºC - dia mais quente da semana;

Sexta-feira: Entre 15ºC e 24ºC - previsão de pancadas de chuva.

Interior e litoral paulista

No interior paulista, apesar do amanhecer gelado, as temperaturas voltam a subir mais durante as tardes e será uma semana de grande amplitude térmica. As máximas na região de Bauru e de Ribeirão Preto devem variar entre 27ºC e 29°C, de acordo com a empresa brasileira de meteorologia.

Em Barretos, Franca, Jales e Votuporanga, a semana começa com índices de umidade relativa do ar abaixo de 30%. No entanto, o ar seco perde a intensidade a partir de sexta-feira com a passagem de uma nova frente fria. No litoral paulista, o tempo permanece firme até quarta-feira, 21. No dia seguinte, as chances de chuva aumentam no período da tarde.

Expectativa para o início do inverno nesta semana

O inverno tem início às 11h58 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira e termina às 3h50 de 23 de setembro de 2023, com a chegada da primavera.

A expectativa é que o primeiro fim de semana de inverno seja úmido e gelado em São Paulo. “A chuva continua, mas de forma mais irregular durante o sábado, 24, já perdendo intensidade em alguns municípios do interior. A sensação de frio aumenta novamente sobre o leste paulista e a chuva perde força no domingo,25″, estima a Climatempo.

As temperaturas voltam diminuir bem na cidade de São Paulo, em especial nas madrugadas e no período da manhã. Já no interior paulista, o fim de semana já será com tempo mais aberto e tardes mais agradáveis, segundo a empresa brasileira de meteorologia.

Em razão da massa de ar polar nos Estados do Sul, em São Paulo e no sul de Minas Gerais, o amanhecer ainda permanece gelado nos próximos dias.

Ciclone no Rio Grande do Sul causa fortes chuvas, ventanias, alagamentos e deixa mortos. Foto: Divulgação/Prefeitura de São Leopoldo

Semana terá ainda muita chuva em parte do Sul do País

Entre as tardes de 13 e 17 de junho, foram registrados níveis de precipitação significativos sobre o nordeste do Rio Grande do Sul, variando entre 342mm e 200mm. Conforme a Climatempo, as localidades mais afetadas foram Três Forquilhas (342mm) e Maquiné (328,6mm). “Esses valores representam quase três vezes a média histórica de chuvas para o mês de junho nestas regiões, que é de 114,4mm e 116,7mm, respectivamente”, acrescenta a Climatempo.

Além disso, entre os dias 15 e 16 de junho as rajadas de vento passaram dos 100km/h em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, segundo dados do Inmet.

Na madrugada de sexta-feira, 16, a formação de um ciclone extratropical na região nordeste do Rio Grande do Sul causou fortes chuvas, ventanias e alagamentos no litoral norte do Estado, região metropolitana e Serra Gaúcha, deixando mortos e cidades destruídas.

A expectativa é que volta a chover no fim da tarde desta segunda-feira nas áreas gaúchas mais próximas do Uruguai, conforme a Climatempo.

“Entre a quarta-feira, e pelo menos, até a sexta-feira, novas instabilidades mais significativas se desenvolvem e somadas à formação de uma nova frente fria, trarão chuva forte nos três Estados da Região Sul e também no Estado de Mato Grosso do Sul”, disse a empresa brasileira de meteorologia.

Chuva também em parte das regiões Nordeste e Norte do País

Segundo a Climatempo, a frente fria atuando sobre o leste e litoral da Bahia, favorece a formação de nuvens carregadas.

“O ar quente e úmido atuando para a incidência de nuvens de chuva entre Amazonas, Roraima e oeste do Pará, além de bastante umidade sobre o litoral do Maranhão”, projeta.

Efeitos do El Niño durante o inverno

Apesar dos dias gelados na transição entre outono e inverno, a nova estação deve ser um pouco mais quente e com predomínio de tempo seco na maior parte do Sudeste do País.

“Os efeitos do El Niño serão notados no aumento das temperaturas no fim do inverno sobretudo no interior, com risco mais elevado de temporais entre agosto e setembro entre o oeste e sul de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais”, estima a Climatempo.