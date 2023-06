Frio e chuva voltam a São Paulo: veja previsão do tempo para o Estado e outras regiões do País

Após um feriadão marcado por tempo firme em São Paulo e Rio - no domingo, a capital fluminense teve praias movimentadas e termômetros marcando mais de 35ºC na orla -, as temperaturas devem despencar e a semana será marcada por chuvas no sudeste brasileiro. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a segunda-feira ainda apresentará tempo firme na capital e temperatura em elevação, mas o tempo muda a partir desta terça-feira, 13.

“Na terça, o sistema frontal provoca chuva leve e chuviscos ao longo do dia. Por conta disso, a temperatura não varia muito, e a sensação térmica será inferior ao registrado pelos termômetros. Mínima de 15°C e máxima de 18°C, e umidade acima dos 80%”, prevê o CGE.

O clima será influenciado pelo avanço de uma frente fria que derrubou as temperaturas no sul do País. Segundo o Climatempo, a chegada da chuva deve ocorrer ainda nesta segunda-feira em cidades do oeste e do sul do Estado, como Presidente Prudente, Ourinhos, Avaré e o Vale do Ribeira.

Veja a previsão do tempo para São Paulo nos próximos dias, de acordo com o Climatempo:

Terça-feira: 15ºC a 20ºC, com chuva durante todo o dia;

Quarta-feira: 14ºC a 18ºC, com chuva durante todo o dia;

Quinta-feira: 13ºC a 19ºC, com chuva pela manhã e abertura do tempo à tarde;

Sexta-feira: 10ºC a 18ºC, com sol e poucas nuvens.

Rio - Alerta de ressaca

De acordo com o Alerta Rio, a capital fluminense apresentará aumento de nebulosidade ao longo desta segunda-feira, mas não há previsão de chuva. A Marinha, por sua vez, alerta para a possibilidade de ressaca no mar a partir do meio-dia, com ondas chegando a 2,5 metros. A previsão é de que o fenômeno se estenda até a manhã de quarta-feira, 14. O Climatempo acrescenta que as rajadas de vento poderão chegar a 50 km/h no litoral. Há previsão de chuva fraca a partir de terça.

Região Sul - Alerta de chuva forte

O Climatempo alerta para chuva forte nos Estados de Santa Catarina e Paraná. “A semana toda será de chuva frequente e os volumes acumulados são altos para a época do ano. Nas áreas centrais desses Estados, o acumulado pode chegar a 100mm até sexta-feira,16. Na faixa leste, inclusive em Florianópolis e em Curitiba, o acumulado fica entre 120 e 180mm; e no Vale do Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina e no litoral do Paraná, a chuva acumula de 200 a 250mm”, aponta a empresa. O volume previsto é superior à média para o mês registrado naqueles Estados.

Região Centro-Oeste

Enquanto que nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a previsão é de chuva para os próximos dias, em Brasília e Goiânia o Climatempo prevê tempo firme. Na capital federal, a temperatura deverá variar entre 15ºC e 28ºC neste início de semana.

Região Norte

Manaus (AM) e Belém (PA) terão tempo parecido com o registrado no final de semana. A previsão é de temperatura alta, chegando aos 34ºC nas duas capitais, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Região Nordeste

Algumas capitais da região apresentam temperatura em elevação. Em Recife, a previsão é de máxima chegando a 29ºC, com pancadas de chuva a qualquer momento. Já em Maceió, a previsão é chuva fraca ao longo do dia e da noite.