Garoto vai recolher dois lotes de chocolates que podem conter fragmentos de vidro

A Garoto vai recolher voluntariamente dois lotes de chocolates da marca após um problema durante a produção. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proibiu nesta terça-feira, 18, a comercialização e o uso dos produtos, a empresa constatou uma avaria em um equipamento de sua fábrica com risco de conter pequenos fragmentos de vidro, que podem causar lesões na boca ou mucosas.

Um dos lotes é o da barra de 80 gramas do chocolate ao leite de castanha de caju. O outro é do chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas, também de 80 gramas.

De acordo com a documentação apresentada pela Garoto à Anvisa no comunicado de recolhimento voluntário, a maior parte dos produtos dos lotes implicados não foi comercializada, mas alguns chegaram a ser distribuídos em Vila Velha (ES) e no Estado de Santa Catarina.

“Com base nos registros da empresa, há possibilidade de contaminação apenas nos dois lotes mencionados, não havendo restrição de uso dos demais produtos da Garoto”, acrescentou a Anvisa.

A agência informou ainda que publicou nesta terça-feira a Resolução-RE nº 3.420, que determina a proibição de comercialização, distribuição e uso, além do comunicado do recolhimento voluntário dos dois lotes do produto.

Um dos lotes que serão recolhidos é o do chocolate com castanhas de caju e passas. Foto: Reprodução

Veja os lotes

Os lotes que serão recolhidos são:

225212941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023 e o 225312941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023.

Veja onde checar os lotes que devem ser recolhidos. Foto: Reprodução

Consumidores

Os consumidores que eventualmente tiverem adquirido produtos dos lotes em questão não devem consumir os produtos.

A embalagem deve ser guardada e o cliente deve entrar em contato com o Serviço ao Consumidor Garoto, pelo telefone 0800 055 95 50, de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados, ou pelo e-mail sacgaroto@garoto.com.br para troca ou reembolso gratuito. (Com informações da Agência Brasil)