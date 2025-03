Garoto de 9 anos liga Porsche do vizinho e bate contra a parede em SC; veja vídeo

O carro, um modelo 911, estava estacionado na garagem do condomínio Splendour of the Sea, na Meia Praia. Dois dias antes, o dono do veículo tinha mostrado o carro ao garoto, que mora com a família no mesmo condomínio.

O dono deixava o carro destravado, então na terça-feira o garoto entrou no veículo e o ligou. Em seguida, o Porsche partiu em marcha à ré e só parou no muro da garagem.