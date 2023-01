Essa é a terceira medalha da ginástica artística masculina do Brasil no Rio. Diego Hypólito e Arthur Nory levaram prata e bronze, respectivamente, no solo, no domingo.

A medalha de ouro nas argolas ficou com o grego Eleftherios Petrounias, atual campeão mundial, que recebeu nota 16.000, enquanto Zanetti teve pontuação 15.766.

(Por Tatiana Ramil)