‘Glória Maria mostrou que uma mulher preta podia estar na TV’, diz apresentadora da TV Cultura

Primeira jornalista negra de destaque na televisão brasileira, Glória Maria, que morreu na manhã desta quinta-feira, 2, aos 73 anos, tornou-se referência para várias gerações de jornalistas e apresentadoras nas últimas décadas. Ela estava internada no Rio de Janeiro para tratamento de um câncer no pulmão que teve metástase no cérebro.

Para pessoas pretas, principalmente as mulheres, ver Glória Maria falando no Jornal Nacional, entrevistando políticos e celebridades, era motivo de orgulho e de um sonho possível. Seu pioneirismo foi reconhecido como inspiração.

A apresentadora Cris Guterres, da TV Cultura, criou um grupo chamado 'Herdeiras de Glória Maria' Foto: NATHALIE BOHM

“Glória Maria mostrou que uma mulher preta podia estar na TV”, diz a apresentadora Cris Guterres, da TV Cultura. “Eu sei o que é ligar a TV e ver a Glória romper a história e me fazer sonhar com algo que eu nem imaginava. Foi por ela que comecei a pensar em ser jornalista e, depois, em ser apresentadora de TV”, conta.

A influência do ícone da TV brasileira foi tão marcante que Guterres decidiu criar, ao lado de Leticia Vidica, da CNN, um grupo de Whatsapp com jornalistas pretas de São Paulo que se chama exatamente “Herdeiras de Glória Maria”. O grupo, criado tempos atrás, é um espaço para conversas sobre pautas, experiências de vida, trabalho, racismo e, sobretudo, troca e acolhimento. “É muito difícil encontrar um jornalista negro que não tenha sido impactado pela Glória Maria e que não a tenha como referência”.

A percepção representatividade é a mesma de Leticia Vidica. Vale lembrar que Glória Maria conquistou notoriedade décadas atrás, quando a discussão sobre representatividade nos meios de comunicação ainda era incipiente. “Eu, uma mulher preta retinta, só sou jornalista hoje porque um dia eu olhei a TV e vi alguém como eu. Uma mulher preta, com microfone na mão, sendo reconhecida pelo seu trabalho para além da cor da pele. Para mim, a Glória Maria é o grande significado de representatividade”, conta.

Maria Júlia Coutinho, que hoje apresenta o programa Fantástico, mesma função que Glória Maria exerceu, também de maneira pioneira, entre 1998 e 2007, conta que ficou em transe quando elas se encontraram pela primeira vez.

'Eu estava frente a frente com a pessoa que me abriu o portal para o mundo do possível', relembrou Maju Foto: CRISTINA GRANATO

“Eu estava frente a frente com a pessoa que me abriu o portal para o mundo do possível. Aquela presença negra, intensa e assertiva na maior emissora do país sinalizava para mim que era possível, era preciso, era também meu direito e de outros parecidos comigo ocupar lugares de destaque”, escreveu a apresentadora nas redes sociais. “Celebro a existência dessa mulher que me ajudou a existir e a resistir”, diz.