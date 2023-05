Governo federal anuncia concurso público para Funai e Ministério do Meio Ambiente

O governo federal autorizou, nesta terça-feira, 2, a realização de concursos públicos para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Conforme as portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU), os editais deverão ser divulgados em até seis meses.

As medidas visam o provimento de 98 vagas para o MMA e 502 cargos no quadro de pessoal da Funai. As vagas para o Ministério do Meio Ambiente exigem nível superior e são para o cargo de analista ambiental.

As medidas foram publicadas por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sob comando da ministra Esther Dweck. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado / DIV

Os cargos que serão oferecidos para o concurso da Funai incluem 125 vagas para Indigenista Especializado e 31 vagas para engenheiro-agrônomo. Todas para o nível superior. As oportunidades para nível médio são apenas para Agente em Indigenismo. Confira a lista completa abaixo:

Agente em Indigenismo (152 vagas);

Administrador (26 vagas);

Antropólogo (19 vagas);

Arquiteto (1 vaga);

Arquivista (1 vaga);

Assistente Social (21 vagas);

Bibliotecário (6 vagas);

Contador (12 vagas);

Economista (24 vagas);

Engenheiro (20 vagas);

Engenheiro Agrônomo (31 vagas);

Engenheiro Florestal (2 vagas);

Estatístico (1 vaga);

Geógrafo (4 vagas);

Indigenista Especializado (152 vagas);

Psicólogo (6 vagas);

Sociólogo (12 vagas);

Técnico em Assuntos Educacionais (2 vagas);

Técnico em Comunicação Social (10 vagas).