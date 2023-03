Governo federal e Estado de Pernambuco assinam acordo para dividir administração de Noronha

O governo federal e o Estado de Pernambuco assinaram acordo para compartilhar a administração do arquipélago de Fernando de Noronha, parque nacional e importante destino turístico. Para que a divisão da gestão ocorra, o acordo ainda tem que ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A ideia, segundo a Advocacia Geral da União (AGU), é facilitar a cooperação entre a União e Pernambuco para que a gestão administrativa e turística da ilha esteja dentro das normas ambientais e de planejamento territorial. Um dos pontos acordados é que o ingresso de turistas no arquipélago não ultrapasse 11 mil pessoas por mês e 132 mil por ano.

A praia do Sancho, em Noronha Foto: FELIPE MORTARA / ESTADAO

O documento também prevê a proibição de que o atual perímetro urbano seja ampliado e a possibilidade de regularização dos imóveis e benfeitorias já existentes nos casos em que isso for legal e ambientalmente possível.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, celebrou o acordo no Twitter: “Mais uma vitória do diálogo! @LulaOficial encerra disputa judicial entre União e Pernambuco. Agora a gestão ambiental do arquipélago de Fernando de Noronha será compartilhada entre @govbr e @governope”, postou.

O acordo assinado entre a União e Pernambuco teve a participação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Agência Estadual do Meio Ambiente, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Secretaria de Patrimônio da União. O acordo foi protocolado na última sexta, 10, para análise do STF, que avaliará a constitucionalidade e a validade dos termos.

Se o STF aprovar, o acordo será válido por tempo indeterminado e só poderá ser substituído por um novo ajuste entre as partes com o aval da Corte. Além disso, a União e o governo de Pernambuco deverão criar um comitê de acompanhamento e gestão que será responsável por acompanhar o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas para cada um dos órgãos ou instituições federal e estadual envolvidas. O comitê será composto por dois representantes estaduais e dois da União./COM AGÊNCIA BRASIL