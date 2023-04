Grande incêndio atinge comunidade na zona leste de SP na manhã desta quinta-feira

Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade na zona leste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 27. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 viaturas foram enviadas para combate ao fogo próximo ao viaduto de Aricanduva. Conforme a corporação, uma vítima, que inalou fumaça e teve ferimentos leves, foi retirada dos escombros, mas disse que não precisava de atendimento médico. Ainda não há informações oficiais sobre outras vítimas. O fogo foi controlado por volta das 6h40.

Incêndio de grandes proporções atinge comunidade na zona leste de São Paulo. Foto: Reprodução de Vídeo/Twitter/@BombeirosPMESP

As chamas tiveram início por volta das 4h15 da manhã na Penha, segundo o Corpo de Bombeiros, na região da comunidade do Pau Queimado. Por volta das 6h40, o fogo já tinha sido controlado e equipes trabalhavam no rescaldo para evitar novos focos de incêndio. Muitos barracos foram destruídos e a presença de fumaça permanecia grande na região.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as causas do acidente também estão sendo investigadas. Existe a suspeita de que uma vela teria provocado o incêndio.