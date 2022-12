Grávida é assassinada dentro de casa em São Gonçalo

RIO - A auxiliar administrativa Suelen de Souza Sales, de 26 anos, foi morta dentro da própria casa no bairro Trindade, em São Gonçalo. Ela estava grávida de cinco meses do primeiro filho. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).Segundo o jornal Extra, o marido de Suelen saiu de casa às 6 horas, para trabalhar. Uma hora depois, a sogra foi até a casa dela e encontrou a porta aberta. A casa estava revirada e o corpo da auxiliar administrativa estava no chão com um corte na garganta e um fio de computador enrolado no pescoço. A família ainda tentou salvar o bebê, que não resistiu. Dois homens brancos teriam sido vistos saindo da vila onde Suelen morava com o marido. Eles carregavam duas sacolas de lixo pretas cheias. A polícia solicitou imagens das câmeras de segurança do entorno.