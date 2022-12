Greve prejudica circulação de ônibus no Rio

Sem comunicado prévio e à revelia do Sindicato de Motoristas e Cobradores do Município do Rio (Sintraturb Rio), os condutores de ônibus urbanos entraram em greve à 0h desta quinta-feira, 8. Os piquetes nos portões das empresas têm, até agora, conseguido impedir que os ônibus cheguem às ruas. Milhares de pessoas estão sem conseguir chegar ao serviço esta manhã. Trens e metrô superlotaram. Nos pontos de ônibus, as pessoas se aglomeravam às dezenas sem saber o que fazer.Além dos piquetes, grupos de rodoviários estão interditando ruas e avenidas nas zonas oeste e norte. Uma das pistas laterais da Avenida Brasil, principal ligação entre os subúrbios e o centro carioca, foi fechada logo cedo. Também há vias fechadas em São Cristóvão, bairro próximo ao centro. Na zona oeste, ao menos 30 ônibus que tentaram circular foram apedrejados. Os grevistas não aceitam o reajuste acertado entre o Sindicato de Motoristas e Cobradores do Município do Rio (Sintraturb Rio)e as empresas, de 10% no salário e 40% na cesta básica. Reivindicam mais 10% de aumento e ticket alimentação de R$ 300.