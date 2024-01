Guia do cruzeirista: tudo que você precisa saber antes de embarcar em um navio

Que roupa levar? O navio para perto das atrações? O que tem de diversão? Como são as refeições? O que está incluído no preço? Cruzeiro no mar é muito diferente de navegação em rio? São tantas as dúvidas de quem não é um cruzeirista experiente. Então, vamos a elas:

O embarque é similar ao de um aeroporto e alguns itens são proibidos Foto: GN.STUDIO - stock.adobe.com

Cruzeiros marítimos

Como é o embarque nos cruzeiros?

”O procedimento é similar ao de um aeroporto, onde os funcionários da companhia verificam, no balcão de check-in, a identidade pessoal antes de o passageiro subir no navio. As malas são despachadas e entregues na porta da cabine”, diz Dario Rustico, presidente executivo da Costa para as Américas do Sul e Central e diretor regional para as Américas.

Que documentos são necessários para embarcar em um cruzeiro no Brasil?

No Brasil, são aceitos RG, passaporte, habilitação (CNH) e outros documentos com foto, válidos em território nacional, caso de carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para rotas até a Argentina e o Uruguai, o RG precisa estar em bom estado e ter sido emitido há no máximo dez anos.

Que documentos são necessários para embarcar em um cruzeiro no exterior?

O passaporte é aceito em qualquer roteiro no exterior, sempre com validade superior a seis meses após a data de retorno da viagem. Verifique se há exigências de visto ou vacina.

O que levar na mala em uma viagem de navio?

No verão brasileiro, para o dia, separe peças leves, tênis ou calçado confortável, chinelos, roupas de banho, protetor solar, óculos e chapéu. No exterior, fique atento à previsão do clima e inclua um corta-vento, por precaução – no norte da Europa, por exemplo, pode fazer frio ainda na primavera. As embarcações costumam ter academia – leve roupa de ginástica para frequentá-la. Para a noite, o traje pode ser mais formal. Por causa do ar-condicionado, garanta uma jaqueta ou um casaco. Se a programação incluir festas temáticas, planeje seu visual.

Que produtos são proibidos na bagagem em um cruzeiro?

Não é permitido embarcar com bebidas (alcoólicas ou não), drone, ferro de passar roupa, chapinha e secador de cabelos, babyliss e aquecedor de mamadeira. “Qualquer item proibido será retido no check-in e devolvido no desembarque. Essa regra serve inclusive para bebidas compradas nas paradas, como garrafas de vinho”, informa Orlando Palhares, gerente de Cruzeiros Marítimos da CVC Corp.

Como são os navios de cruzeiros?

Os transatlânticos estão cada vez maiores, com capacidade para mais passageiros – mas também com mais atrações a bordo. As companhias investem em áreas VIP, com ambientes e serviços exclusivos. Por exemplo, MSC Yacht Club, presente em três navios da companhia da temporada brasileira, e The Haven, na NCL. Outra característica dos navios mais novos são as áreas ao ar livre e espaços que se assemelham a shoppings, com restaurantes, sorveterias, lojinhas e atrações que devem ser pagas à parte

As marcas de luxo têm embarcações menores?

De modo geral, os roteiros mais exclusivos são realizados em navios para até 1.000 passageiros. “Na Regent, temos navios de 240, de 370 cabines. É a nossa marca superluxo, na qual a proposta não é um navio tão pequeno, mas com menos cabines”, diz Estela Farina, diretora-geral da Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) para o Brasil, proprietária das empresas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. Parte da Explora Journeys, marca de estilo de vida de luxo do Grupo MSC, o Explora I abriga até 800 passageiros.

Como são as cabines nos cruzeiros?

Sem janela, as internas são indicadas para quem passa o dia fora delas, curtindo a infraestrutura do navio. As cabines com vista para o mar podem ter apenas janela ou uma varanda. Algumas empresas oferecem ainda cabines conjugadas para famílias e outras em áreas VIP.

Como é o entretenimento a bordo de um cruzeiro?

Os transatlânticos cada vez mais trazem novidades. Lançado no fim de 2022, o Norwegian Prima, da NCL, por exemplo, inovou com uma pista de kart de três andares e tobogãs para os passageiros apostarem corrida escorregando 10 andares abaixo. Mas, independentemente dos itens adicionais, existe um conjunto que se pode esperar no entretenimento a bordo: cassino, shows, festas, boate e música ao vivo em lounges e bares. Navios de expedição (como para Antártida e Galápagos) costumam oferecer palestras e observação de animais no lugar de grandes shows.

O que está incluído no preço de um cruzeiro? E o que não está?

A tarifa básica do cruzeiro inclui, além da cabine, refeições e lanches, mas alguns navios têm restaurantes que devem ser pagos à parte. Acesso a atrações como piscina, academia e entretenimento a bordo também estão incluídas, mas é bom verificar com a companhia os custos extras e as regras – cabines de categorias superiores, por exemplo, podem ter lugares melhores nos teatros. Taxas portuárias, operacionais e de hotelaria e serviço são somadas no valor do roteiro na hora da compra.

Como são as refeições em um navio de cruzeiro?

Café da manhã e almoço seguem o horário de funcionamento dos restaurantes. A divisão de turnos ocorre somente no jantar, com os passageiros separados em duas faixas.

O passaporte é obrigatório para as viagens internacionais, mas também é aceito nas embarcações dentro do Brasil Foto: EvgeniyBobrov - stock.adobe.com

O que são restaurantes de especialidades?

Como o nome diz, servem pratos de uma gastronomia específica, como italiana, francesa e asiática. Esses restaurantes não estão incluídos no valor do roteiro e exigem reserva antecipada.

Pacotes de bebidas e serviços nos cruzeiros valem a pena?

”Em algumas companhias, o cliente pode adquirir serviços com a agência. Em outras, a aquisição é feita no app da companhia ou a bordo”, explica Palhares, da CVC Corp. A vantagem de comprar antecipadamente os pacotes de bebidas e serviços (por exemplo, internet, tratamentos no spa e excursões) é que o viajante paga em reais no cartão de crédito.

Como economizar no preço da viagem de cruzeiro?

As companhias costumam fazer promoções para compra antecipada e para o segundo e terceiro passageiros na mesma cabine. Além disso, há outras ofertas. Até 26 de janeiro, a Costa Cruzeiros oferece a Summer Sales, com descontos de 10% a 30% nos navios desta temporada no Brasil. Válida só para ocupação dupla, na Tarifa Super Bingo da MSC os passageiros não escolhem a localização da cabine e sabem detalhes até quatro dias antes do embarque.

Como são os desembarques nas paradas de um navio de cruzeiro?

Lembre-se de carregar seu cartão do navio e um documento com foto, para a conferência no retorno. Há horário para o retorno – fique alerta e, na dúvida, prefira programas mais próximos ao porto.

Os portos ficam perto das principais atrações dos destinos?

Nem sempre. No Brasil, por exemplo, o terminal de cruzeiros do Rio não teve nada próximo durante anos. Desde a revitalização da zona portuária para a Olimpíada 2016, a região vem ganhando atrativos turísticos. Às vezes, o que é mais interessante exige deslocamento. Para isso, as companhias vendem excursões, acaso do sítio arqueológico de Pompeia, na parada em Salerno (Itália).

Como é a acessibilidade nos navios?

As embarcações mantêm um número limitado de cabines equipadas para receber pessoas com locomoção reduzida, então informe sua demanda antes da reserva. De acordo com o estudo Clia State of the Cruise Industry 2023, o total de cabines acessíveis em toda a frota de cruzeiros vem aumentando. Informações em braille também têm crescido.

Existe idade mínima para as crianças viajarem em um navio?

Segundo Palhares, da CVC Corp, varia conforme a companhia marítima. “Aqui no Brasil, temos uma sem exigência mínima (MSC) e outra em que a idade mínima é 6 meses (Costa). No exterior, também varia também de acordo com a companhia, mas a maioria tem exigência de idade mínima entre 6 meses e 1 ano.” Ainda assim, nem todas as atrações podem estar liberadas para as crianças, como as piscinas, por exemplo.

Em cruzeiro no exterior, tem de falar inglês?

A tripulação é composta por gente de muitos países, incluindo brasileiros. As companhias podem oferecer cardápios em português ou espanhol. Para compreender apresentações no teatro ou shows de comédia, saber inglês melhora a experiência. Mas há opções de entretenimento, como apresentação de músicos e espetáculos acrobáticos, que dispensam o domínio de idioma estrangeiro.

Cruzeiros Fluviais

Qual a diferença entre um cruzeiro fluvial e um marítimo?

”Por conta de aspectos geográficos e da altura limitada pelas pontes, os navios fluviais são menores e mais baixos. A estrutura é muito parecida com um hotel-butique, com serviço de alto padrão e gastronomia com ingredientes locais e frescos”, diz Ricardo Alves, diretor-geral da Velle Representações, que vende no Brasil vários roteiros fluviais.

As embarcações de cruzeiros fluviais são menores?

Sim, no exterior comportam, em média, 150 passageiros. “No Douro (Portugal), os barcos são menores, para 100 passageiros, mas no restante da Europa, vão de 160 a 180 passageiros”, diz Alves.

Como é o embarque em um cruzeiro fluvial?

É simples: não há burocracia dos portos, e a quantidade de passageiros é menor. Os documentos necessários variam conforme a companhia e o destino. Mas, basicamente, seguem a regra de viagens internacionais: passaporte válido e, se exigidos, visto e vacinas.

O que levar na mala?

Para o dia, roupas confortáveis. À noite, trajes em estilo esporte fino caem bem. No jantar com o comandante, dá para usar algo mais formal, mas nada muito chique. Gravata, por exemplo, é opcional.

Como é o entretenimento?

A bordo são experiências mais intimistas e culturais, realizadas no lounge, no bar, na piscina e nos restaurantes. Artistas das regiões atravessadas pelo barco podem se apresentar.

O que está incluído no preço do cruzeiro?

O valor dá direito a refeições, Wi-Fi, passeios guiados nos destinos, entretenimento noturno a bordo, bebidas alcoólicas nas refeições e gorjetas.

Existem vantagens de comprar o pacote de bebidas antecipadamente Foto: Loya.art - stock.adobe.com

Como são os desembarques nas paradas?

”Antes de começar o tour, o horário de embarque é alinhado com os passageiros e, normalmente, esses passeios são liderados por guias que cuidam do cronograma”, explica Alves.

Os portos ficam perto das principais atrações?

Os barcos param no centro das cidades ou muito perto dele. Durante a navegação, aliás, é abrir a cortina da cabine e ver as margens dos rios, com a paisagem passando na janela.

Quais são os roteiros fluviais mais conhecidos?

Segundo o diretor-geral da Velle, no exterior existem muitos roteiros já consolidados: rios Danúbio, Reno, Nilo e Vale do Douro, Ródano, Sena, região de Bordeaux, Mekong, Pó na região de Veneza, Ganges e o delta do Chobe na África do Sul. “Porém, se você me perguntar quais os mais tradicionais ou quais indicados para o seu primeiro fluvial, eu diria que Danúbio e Reno são os campeões e os mais procurados pelos brasileiros.” No Brasil, eles se concentram na Amazônia.

Como é a acessibilidade?

Os barcos são acessíveis, mas com restrições. A viagem não é indicada para quem se locomove apenas de cadeira de rodas. Em cruzeiro no exterior, tem de falar inglês? A língua a bordo em geral é o inglês, mas há saídas especiais em espanhol e português.