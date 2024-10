Homem armado invade área do Aeroporto de Fortaleza: ‘aparente surto psicótico’

Um homem armado invadiu o Aeroporto de Fortaleza, no Ceará, na manhã desta quinta-feira, 3. A área de segurança identificou o indivíduo, em aparente surto psicótico, nas áreas públicas do terminal, de acordo com a Fraport Fortaleza, administradora do aeroporto. Ninguém ficou ferido.

O local ficou isolado por dez minutos, das 5h50 às 6h, segundo informações da empresa. “Não houve impacto nas operações aeroportuárias e o aeroporto está funcionando normalmente”, disse.

Homem armado invade área do Aeroporto de Fortaleza. Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Militar do Ceará encaminhou o homem à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. A identidade dele não foi divulgada, por isso o Estadão não conseguiu contato com o passageiro. O caso segue sob investigação.