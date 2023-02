Homem é acusado de matar mulher e os dois filhos no Rio; suspeito já responde por outro feminicídio

O motorista de aplicativo Alexander da Silva, de 49 anos, foi preso na sexta-feira, 17, acusado de matar a própria companheira, Andréa Cabral Pinheiro, e duas crianças: Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, de 12 anos, filha de Silva com outra mulher, e Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva, de 11 meses, filho do suspeito com a vítima adulta. O triplo homicídio aconteceu em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste do Rio). Andréa e a menina foram mortas a tiros, e o bebê foi estrangulado. Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito negou o crime.

Na manhã de sexta, o irmão de Andréa estranhou a falta de notícias dela. Eles conversavam frequentemente, mas a irmã tinha dado notícias pela última vez na noite de quinta,16. Ele então foi até a casa dela. Ninguém atendeu a porta;. Então ele procurou a Polícia, e foi orientado a levar um chaveiro até o local, para abrir a porta e entrar. Ao ingressar no apartamento, encontrou as três vítimas mortas.

Leia também Flávio Dino diz que investigação sobre o caso Marielle será intensificada

Silva não estava em casa, mas passou a ser procurado pela Polícia. Quando voltou ao condomínio, vizinhos o detiveram e passaram a agredi-lo. A polícia chegou e o deteve para prestar depoimento à Delegacia de Homicídios da Capital. O depoimento se estendeu até a noite de sexta-feira.

Por causa das agressões, Silva primeiro foi levado ao hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (zona oeste). Depois, foi conduzido para prestar depoimento à Delegacia de Homicídios da Capital, no mesmo bairro. O depoimento se estendeu até a noite de sexta-feira, e ele permaneceu preso.

Alexander Silva foi preso acusado de matar a mulher e dois filhos Foto: José Lucena/TheNews2

Segundo a Polícia, Silva estava solteiro e trabalhava como limpador da piscina do condomínio quando conheceu uma moradora, há cerca de 15 anos. Eles iniciaram um romance, e Silva foi morar com ela. Tiveram uma filha (Maria Eduarda, uma das vítimas), e a mãe morreu de câncer. Ele continuou morando no imóvel com a filha. Depois, conheceu Andréa, começaram a namorar, e 11 meses atrás tiveram um filho – Matheus, a outra criança morta.

Embora Silva tenha negado o crime, a Polícia Civil não tem dúvidas de que ele é o autor dos homicídios. Para facilitar os crimes, o motorista, segundo policiais, teria dado um sonífero às vítimas, que foram encontradas mortas em posição de dormir. Provavelmente, as três dormiam ao serem atacadas pelo criminoso, já que não foram achadas marcas de reação das vítimas.

Continua após a publicidade

“A perícia identificou que houve utilização de melatonina, substância que tem como finalidade provocar sono, então isso foi fundamental pra que ele conseguisse (matar as vítimas). Nós não temos dúvida de que realmente foi ele o autor do crime, até por conta de outros depoimentos de testemunhas”, afirmou na sexta-feira o delegado Wilson Palermo, da Delegacia de Homicídios da Capital.

Em seu depoimento, Silva admitiu que comprava melatonina, mas negou ter dopado as vítimas, segundo a Polícia.

Acusado espera júri por outro caso

Silva já responde por outro homicídio. Em 2009, depois que sua então noiva, Tatiana Rosa de França, de 27 anos, terminou o relacionamento, ele a matou com facadas no pescoço, segundo a investigação. Ele foi indiciado, mas responde ao processo em liberdade, e o caso segue tramitando. Ele irá a júri popular, mas a data do julgamento ainda não foi marcada.