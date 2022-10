Homem é condenado por homicídio por passar HIV para a própria mulher; o que diz a lei sobre isso?

A Justiça de Santa Catarina condenou, em 1ª instância, Dauro Favaro a 12 anos de prisão pelo homicídio da própria mulher. A acusação do Ministério Público Estadual é de que ele não avisou à parceira que tinha o vírus HIV. A defesa nega o desconhecimento por parte da mulher, que morreu há nove anos, e apresentou recurso.

Favaro, morador de Araranguá (SC), ficou viúvo pela primeira vez em 2003 e, após um ano, se casou novamente. Na época, ele tinha 56 anos, e a mulher, 52. Segundo a família da esposa, os dois foram morar juntos oito meses depois de se conhecerem. “Ele era agricultor, muito trabalhador, e veio trabalhar aqui”, conta a irmã da vítima, que prefere não ser identificada. Ela diz ainda que a irmã era simples, também agricultora, e até então havia vivido com a mãe, ajudando a criar os irmãos mais novos.

A relação familiar era boa nos dois primeiros anos de casamento, mas se deteriorou com o passar dos anos, segundo o relato da irmã. A saúde da mulher também teve piora progressiva, até o dia em que a irmã decidiu levá-la de volta para a casa da mãe. “Fui até a casa dele e ela estava muito doente. Disse que não tinha a chave da casa para sair. Uma vizinha nos ajudou a tirar ela de lá por um buraco no muro”, conta.

Favaro tentou evitar que a mulher fosse levada, conforme o relato, mas sem sucesso. “Ele ainda chegou assim, grosso, mas insisti e levei ela para casa da minha mãe“, lembra a irmã. A mulher morreu em poucas semanas, três dias após ser diagnosticada com Aids.

Essa discussão foi o que motivou o boletim de ocorrência que resultou mais tarde na investigação da Promotoria. No entendimento do MP-SC, Favaro, “ciente de que era portador do vírus da aids, transmitiu, por meio de relações sexuais”, a doença para a esposa. “Era uma briga familiar, uma ocorrência menor, que acabou gerando a investigação”, lembra o promotor Gabriel Ricardo Zanon Meyer, que apresentou a denúncia.

A aids é a doença ocasionada pelo HIV, mas pessoas que tenham o vírus no organismo não necessariamente desenvolvem a infecção sexualmente transmissível (IST).

Conforme a advogada de Favaro, Edna Borges Antonello Rocha, o cliente manteve contato constante com a mulher durante todo o período em que ela esteve com a família em busca de tratamento, e a visitou no hospital.

Versões

A família da vítima afirma ter procurado vários médicos para a mulher, que já tinha problemas graves de visão. “O oftalmologista que procuramos chegou a dizer que suspeitava que ela estava com aids”, relembra a irmã. Mas o diagnóstico definitivo só viria alguns dias depois, quando ela já estava internada e prestes a ser entubada.

O entendimento de que Favaro escondeu ter o vírus HIV foi determinante para o MP-SC apresentar a denúncia. “Ele estava plenamente ciente da doença e não comunicou a esposa”, afirma o promotor. Essa posição é corroborada pela família da vítima.

Já a defesa contesta a informação de que a doença do marido não era conhecida pela esposa e seus parentes. Segundo a advogada, o cliente avisou à mulher sobre o fato de não usar medicação quando começaram o relacionamento. Isso ocorria, diz a defesa, porque a unidade de saúde local não fornecia o remédio para pacientes com o quadro clínico como o dele, em que não havia agravamento.

De acordo com a Promotoria, informações relatadas pela vítima à médica – e que constam no prontuário – indicam que o casal fazia sexo sem preservativo. “Não se trata de cercear o direito sexual de pessoas com HIV. Eu mesmo já tive casos em que se pediu denúncia contra o parceiro e neguei porque a pessoa que faleceu sabia da doença”, afirma Meyer.

Vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA), Veriano Terto Jr chama atenção justamente para o risco de aumento do estigma que pessoas portadoras de HIV sofrem com essas ações judiciais. “Vemos um tratamento superficial de um sistema que é muito complexo e deveria ser melhor analisado e estudado antes de se divulgar, para que não se criem dúvidas que caiam na conta, na responsabilidade do soropositivo”, diz.

Ele afirma ainda que é necessário levar uma série de fatores em conta para provar que o responsável pela transmissão é o parceiro portador da doença, que vai desde a contagem da carga viral até a identificação, via DNA, se o vírus das duas partes é o mesmo.

A advogada de Favaro contesta o prontuário médico que, na avaliação da defesa, deixou de lado outros problemas de saúde da vítima, como diabete. “Não foi colocado que o hospital não fez todos os exames que foram solicitados”, acrescenta.

O alegado conhecimento público da doença de Favaro se dá por causa do seu casamento anterior, já que sua primeira mulher morreu com o HIV em 2003, e o próprio agricultor já havia sido diagnosticado com o mesmo vírus. Conforme as investigações, ele chegou a ser atendido no Sistema Único de Saúde (SUS), mas na época o protocolo de distribuição de medicamentos era diferente do atual e o chamado “coquetel” era entregue só a pessoas com alta carga viral.

Ele fez, durante um período, o acompanhamento da sua carga viral. Mas, segundo o processo levado à Justiça, abandonou o monitoramento em 2004, mesmo ano em que iniciou o novo relacionamento.

Entre os elementos usados pelo MP-SC para pedir a condenação de Favaro está o fato de a esposa ser virgem na época do matrimônio e não ter, segundo relatos, relações com outros antes ou depois de terminar o casamento. A virgindade é reconhecida pela defesa do marido, condenado em setembro passado em júri popular por homicídio simples.

Pena maior ou risco de estigmatização?

Por um lado, ONGs alertam para os riscos de que decisões judiciais como essa aumentem o estigma em pessoas soropositivas, fazendo com que algumas se sintam até menos à vontade para deixar claro ao parceiro a condição de saúde. Já na comunidade jurídica, há defensores da ampliação de pena. Para Veriano, a Justiça brasileira ainda está com entendimento atrasado em relação ao HIV.

A transmissão de ISTs já é passível de punição conforme o Código Penal, explica Gustavo Scandelari, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). “O Código Penal prevê dois tipos crimes. O do artigo 130, que é perigo de contágio venéreo, e o do artigo 131, o perigo de contágio de moléstia grave”, diz ele, coordenador do núcleo de direito criminal da Dotti Advogados.

As punições variam conforme o caso, afirma Scandelari. “O artigo 130 trata de quem transmite doença por meio de relações ou qualquer ato libidinoso. Nesse caso, a pessoa que deveria saber que está contaminada, ainda que não saiba com certeza, e transmite doença venérea ao parceiro, comete crime e é punido (a) com pena de detenção de três meses a um ano ou multa. E, se a pessoa sabe que tem a doença sexualmente transmissível e prática o ato sexual com intenção de transmitir, a pena aumenta e vai para a reclusão de um a quatro anos e multa.”

Coordenador da ONG Somos – Comunicação, Saúde e Sexualidade, que atua em Porto Alegre, Caio Klein faz ressalvas à interpretação da lei que pune o soropositivo. “Essa discussão é antiga e volta-e-meia retorna e tenta criar formas de criminalizar pessoas com HIV”, aponta.

“Não há culpa individual nesses casos. A prevenção do HIV é responsabilidade de todas as pessoas. Se você, mesmo em um casamento ou relacionamento longo, aceita o risco de ter relação sexual desprotegida, é risco consentido. Excluindo, claro, qualquer situação em que haja por exemplo uma violência sexual”, argumenta.

Gustavo Scandelari defende a necessidade de endurecer as penas para casos de transmissão de HIV e outras ISTs. “A lei parece defasada, do ponto de vista de que prevê punição um tanto quanto branda se for provado que o agente quis transmitir doença como o HIV, para qual ainda hoje não há cura e que ainda tem potencial mortífero”, afirma.

Transmissão da doença é lesão corporal, segundo STJ

Em 2012, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia decidido que a transmissão consciente do HIV trata-se de lesão corporal grave, prevista pelo artigo 129 do Código Penal.

No entendimento da Corte, ao praticar sexo sem segurança, o réu assume o risco de contaminar a parceira. E, na avaliação dos magistrados, ainda que a vítima estivesse ciente da condição do parceiro, a ilicitude não poderia ser afastada. Isso porque o bem jurídico protegido (a integridade física) é indisponível.

Já o Supremo Tribunal Federal (STF), em 2010, havia firmado a compreensão de que praticar sexo com a finalidade de transmitir aids não configura crime doloso contra a vida. Com isso, a Corte afastou a possibilidade de uma conduta do tipo ser avaliada pelo tribunal do júri.