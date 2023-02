Homem é morto a tiros em Copacabana na manhã deste sábado

Um ambulante foi baleado e morreu na manhã deste sábado, 4, após um desentendimento na porta de um hortifruti em Copacabana, na Zona Sul do Rio, entre um funcionário da loja e um terceiro homem, suspeito de ser o autor dos disparos. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 19º BPM (Copacabana) foi acionada para o local na Rua Siqueira Campos onde encontraram Cláudio Veríssimo Freitas, de 44 anos, já sem vida.

Local do crime foi isolado para realização de perícia depois do tiroteio Foto: Google Maps

Veríssimo estava próximo do local onde ocorreu o desentendimento entre o funcionário do hortifruti e o autor dos tiros. Ele foi atingido e não resistiu. Segundo relatos de testemunhas nas redes sociais, o ambulante se preparava para o trabalho na Praia de Copacabana quando foi baleado. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e a área foi isolada para perícia.

Agentes da Delegacia de Homicídios investigam o caso. A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar o autor dos disparos.