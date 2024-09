Homem é preso em Minas Gerais por suspeita de trabalho análogo à escravidão em carvoaria

De acordo com informações do boletim de ocorrência, cedidas pela Polícia Militar de Minas Gerais ao Estadão, as vítimas procuraram o quartel policial de Serra do Salitre e afirmaram que estavam sendo submetidos a trabalho em condições análogas à escravidão em uma carvoaria na zona rural do município.

Eles alegaram que não recebiam comida adequada, nem pagamento. Disseram que dormiam em condições “desumanas” e não recebiam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básicos para o trabalho na carvoaria.