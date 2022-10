Homem é preso no Rio após manter a mulher em cárcere privado por 15 anos

Publicidade

RIO - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, da Polícia Civil do Rio, prenderam em flagrante nesta quarta-feira, 26, um homem acusado de manter sua mulher em cárcere privado por pelo menos 15 anos. O suspeito, de 54 anos, deixava a esposa trancada em casa e já era investigado por abusar sexualmente de uma das filhas do casal.

Ao chegarem no endereço, os policiais perceberam que havia uma mulher deitada na cama, em um quarto, no interior do imóvel, que parecia dopada. Os policiais constataram que ela estava trancada no cômodo. Silva chegou pouco depois e foi abordado pelos agentes. Ele negou que mantivesse a mulher em cárcere privado e disse que ela tinha problemas mentais e, algumas vezes, ficava agitada. Vários frascos de remédio sem identificação foram encontrados na residência.

Em conversa com os policiais, a mulher contou que era mantida presa e que ainda não havia comido naquele dia. Os dois viviam em condições precárias. O quarto onde ela ficava trancada tinha paredes sujas. Segundo a delegada Monica Areal, além de manter a companheira presa, o homem ainda ficava com o dinheiro da pensão que ela recebe da Previdência.

Os agentes chegaram ao local após denúncia de uma psicóloga do Centro de Referência Especializada de Assistência Social de Nova Iguaçu. Foto: Diego Reis/Polícia Civil

“Eu não sei se ele tinha algum tipo de procuração, nós vamos investigar”, contou a delegada, em entrevista à TV Globo. “Mas o dinheiro não era utilizado para o bem da vítima. As fotos mostram o estado em que ela vivia, tudo imundo, tudo quebrado, o vaso sujo, sem papel higiênico. O dinheiro, para ela, não chegava.”

O casal estava junto havia 17 anos e tem seis filhos.

“Ele foi acusado de abuso sexual de uma filha de 15 anos e perdeu a guarda da menina”, afirmou Monica Areal. “São seis filhos e não tem nenhum morando com eles.”

Os agentes chegaram ao local após denúncia de uma psicóloga do Centro de Referência Especializada de Assistência Social no mesmo município. Ela atendia uma das filhas de Silva e suspeitou que a mulher seria mantida presa em casa.

Os policiais ainda encontraram uma cadela presa a uma árvore por uma corrente, além de gatos em meio a entulho. O homem vai responder também por maus-tratos a animais.

O Estadão não conseguiu localizar a defesa do acusado.