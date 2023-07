Homem mata casal e socorrista que atendia as vítimas no Paraná

Um homem, de 49 anos, foi preso por matar a tiros três pessoas na tarde de sábado, 22, no distrito de Luar, em São João do Ivaí, no Paraná. Segundo a polícia, o homem invadiu um imóvel e matou um casal.

Os vizinhos ouviram os tiros e chamaram uma ambulância. Um dos socorristas acabou também sendo morto. Um segundo socorrista conseguiu se abrigar na ambulância.

Localizada no interior do Paraná, São João do Ivaí possui 10.6 mil habitantes Foto: Prefeitura de São João Do Ivaí/Divulgação

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem é acusado de três homicídios e uma tentativa de homicídio. Ele se apresentou na delegacia na manhã deste domingo acompanhado de um advogado.

A polícia informou ainda que está investigando o caso e “realizando diligências para esclarecer o fato e apurar a motivação”.