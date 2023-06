Homofobia: Mulheres são repreendidas por funcionária da rede Cinemark após beijo no cinema

Um casal de mulheres foi repreendido ao se beijar em uma sala de cinema da rede Cinemark no Distrito Federal na quinta-feira, 8. A advertência veio por parte de uma funcionária do estabelecimento que, de acordo com o Cinemark, foi demitida após o episódio. O caso foi entendido como homofobia, já que a empresa não possui nenhum tipo de proibição em relação a beijos em sessões de cinema.

Patricia Gontijo (esquerda) e Amanda Gonçalves (direita) assistiam ao filme "A Pequena Sereia" quando foram repreendidas por se beijarem. Foto: Reprodução/ Instagram: @gontijo___

Ao Estadão, Amanda Gonçalves, 35 anos, estoquista, disse que estava com a sua mulher, Patricia Gontijo, 31 anos, assessora técnica, assistindo ao filme A Pequena Sereia no Cinemark Iguatemi quando a funcionária entrou na sala de exibição e as repreendeu por estarem trocando um beijo.

“Aconteceu mais ou menos no meio da sessão. Eu e minha esposa demos um beijo e a funcionária nos abordou dizendo que a gente não poderia estar fazendo aquilo alí”, relata Amanda. “Ela disse que a gente ‘poderia fazer aquilo fora dali, em qualquer outro local, mas não alí' e repetiu isso várias vezes, apontando para nós duas.”

Segundo a estoquista, o casal não entendeu, de imediato, o que estava acontecendo. “Ficamos nos perguntando o que a gente estava fazendo de errado”, diz. “Ficamos catatônicas, pois quando a gente passa por uma situação assim, a gente não percebe de primeira. É um pouco difícil de processar.”

Além das duas mulheres, estavam na sala outras pessoas que assistiam à sessão. Depois de se darem conta de que o que havia acontecido era um ato de homofobia, dentro da própria sala, Patricia fez uma reclamação na plataforma Reclame Aqui.

Elas abandonaram então o filme para procurar por um gerente do estabelecimento. Segundo Amanda, o homem foi solícito, reforçou que não havia problema algum em se beijarem no local, mas nitidamente não sabia exatamente como proceder. “Ele nos ofereceu outro ingresso e pipoca, mas nós já não tínhamos clima nenhum. Aquilo acabou com a nossa noite”, afirma.

Boletim de ocorrência por homofobia

As mulheres registraram um Boletim de Ocorrência por homofobia. Posteriormente, o Cinemark as procurou se retratando pelo acontecido e informando que a funcionária foi desligada.

Ao Estadão, a rede de cinemas disse, em nota: “A Cinemark esclarece que repudia qualquer ato de discriminação e não compactua com o comportamento da colaboradora, que já foi desligada da empresa. A rede informa que tão logo tomou conhecimento do ocorrido prestou apoio às clientes. A marca lamenta o ocorrido e informa que vai reforçar o treinamento do seu time”.

Em junho, é comemorado o “Mês do Orgulho”, que busca dar visibilidade à causa LGBTQIA+ e casos de homo e transfobia.