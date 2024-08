Corpos de 17 vítimas do acidente em Vinhedo, no interior de SP, já foram identificados

A unidade Central do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo permanece trabalhando exclusivamente na identificação dos corpos das vítimas do acidente com o avião da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 9. Conforme boletim do governo de São Paulo divulgado na manhã desta segunda-feira, 12, dezessete corpos foram identificados e oito liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento. Outros nove corpos estão em processo de documentação para a liberação às famílias.

Entre as vítimas identificadas e que teve o corpo liberado aos familiares, até o momento, está o piloto Danilo Santos Romano, que tinha mais de uma década de experiência. O velório será realizado ao longo desta segunda-feira, 12, na Basílica da Penha, zona leste de São Paulo.

PUBLICIDADE A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e caiu na sexta-feira, em Vinhedo, interior de São Paulo, matando as 62 pessoas que estavam a bordo - 58 passageiros e quatro tripulantes. Conforme o governo estadual, as famílias são as primeiras a serem comunicadas sobre o avanço dos trabalhos de reconhecimento das vítimas.

Mais de 50 familiares foram acolhidas no Instituto Oscar Freire, espaço localizado próximo ao IML, onde especialistas colheram informações que pudessem ajudar na identificação das vítimas, como histórico de fraturas, tatuagens ou próteses, além da coleta de amostras de DNA.

IML001 - IML - São Paulo 11/08/2024 - QUEDA AVIAO / VOEPASS - AERONAVE - Movimentação no Instituto Oscar Freire onde parentes estão chegando para ter informações sobre as vitimas que estavam no avião que caiu com 62 pessoas a bordo em Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil, em 9 de agosto de 2024. A aeronave, um ATR 72-500 de fabricação francesa e operado pela companhia aérea Voepass, viajava de Cascavel, no sul do estado do Paraná, para o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Foto Sergio Barzaghi/Estadão Foto: Sergio Barzaghi/Estadão

“Parentes diretos forneceram também material biológico e deixaram contatos para posterior comunicação da identificação”, disse o governo. Outros 17 familiares foram atendidos em Cascavel. As documentações foram trazidas para São Paulo por peritos do Paraná. “Já foram coletados DNAs de 28 famílias em São Paulo e outras 17 em Cascavel”, disse o governo estadual.

O IML Central foi direcionado para o atendimento exclusivo ao caso. A unidade recebeu todos os 62 corpos das vítimas do desastre. Mais de 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropólogo e radiologia trabalham na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo.

As forças de segurança e resgate do governo de São Paulo concluíram no sábado, 10, a remoção das vítimas do local do acidente. Todos os corpos foram encaminhados para o IML Central de São Paulo.

Os destroços da aeronave permanecem no local sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que já localizou e retirou as caixas-pretas para investigação em Brasília.