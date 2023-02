Incêndio atinge prédio do antigo Othon Palace, no centro de Belo Horizonte; veja vídeos

Um incêndio atingiu o prédio do antigo Hotel Othon Palace, localizado na Rua dos Tupis, no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira, 24.

De acordo com militares do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe exatamente o que causou o incidente, mas foi confirmada uma explosão no painel elétrico, gerando um curto-circuito no 3° andar, provocando uma reação cadeia - pela tubulação interna do edifício - até o 19º. O prédio foi rapidamente evacuado.

Por volta das 16h30, os militares da corporação ainda estavam combatendo o incêndio nos 18° e 19° andares. Houve danos materiais nos 17° e 18° andares. O prédio tem 27 andares, mas o Corpo de Bombeiros até as 16h30 tinha alcançado apenas o 19.º andar.

Ainda de acordo com a corporação, um homem sofreu queimaduras de segundo grau e foi socorrido para o Hospital João XXIII. Na edificação, há uma galeria comercial no térreo, que foi esvaziada.

No prédio em formato de meia-lua, estava um dos mais tradicionais hotéis da capital mineira, com 296 quartos, fundado na década de 1970, que teve as atividades encerradas em 2018. O encerramento das atividades se deu, após uma crise financeira derivada do aumento no número da rede hoteleira de BH desde a Copa do Mundo no Brasil.

Durante quatro décadas, o Othon foi referência no setor hoteleiro da capital mineira, pelas instalações de luxo e por receber celebridades e chefes de Estado. Em 2021, ele foi arrematado por R$ 32,4 milhões pelo grupo Alfa Empreendimentos Imobiliários, de Belo Horizonte.

