Morre menina de 3 anos ferida em incêndio em abrigo para crianças no Recife

RECIFE - Subiu para cinco o número de mortos no incêndio no Lar Paulo de Tarso, ocorrido na última sexta-feira, 14, no Recife. Na manhã de terça-feira, 18, uma menina de 3 anos, que estava internada em estado grave na unidade de queimados do Hospital da Restauração, morreu em função das complicações provocadas pelos ferimentos e pela inalação da fumaça. Outras sete permanecem internadas em três unidades de saúde da Região Metropolitana.

Peritos do Instituto de Criminalística de Pernambuco apontaram como causa do incêndio um curto-circuito em consequência de uma pane elétrica em um dos ventiladores instalados na unidade.

O óbito da criança de 3 anos foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco por meio de uma nota oficial. Três crianças e a cuidadora Margareth da Silva, de 62 anos, morreram no local do incêndio.

Três crianças e uma cuidadora morreram na sexta-feira, 14, dia do incêndio. Foto: Brenda Alcantara/Reuters

Segundo a secretaria, as outras cinco crianças internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do HR seguem estáveis. Três delas já apresentam melhora clínica e deixaram a ventilação mecânica, passando a respirar espontaneamente.

Duas crianças ainda permanecem na UTI pediátrica do Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda, com quadro “estável e boa evolução”. Elas seguem sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar.

Já outras duas crianças que estão internadas do Hospital Maria Lucinda foram liberadas da UTI pediátrica e seguem recebendo assistência médica na enfermaria da unidade de saúde.

Na noite da segunda-feira, uma funcionária do Lar Paulo de Tarso recebeu alta.