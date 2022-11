Incêndio atinge cenário de novela no Projac, da Rede Globo, no Rio

Publicidade

Um incêndio atingiu no início da tarde desta sexta-feira, 18, o cenário da novela Todas as Flores no Projac, como é conhecido o complexo de estúdios da Rede Globo, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Em nota, a Globo informou que não havia profissionais no local no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. Segundo a emissora, o fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas.

Incêndio no Projac, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução de vídeo

A Globo disse ainda que foi atingido o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur, da novela Todas as Flores, uma produção do Globoplay. “Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo é reproduzido em estúdio”, afirma a nota.

Os trabalhos nos estúdios não foram interrompidos, segundo a emissora. Imagens do incêndio foram compartilhadas nas redes sociais.

