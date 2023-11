Influenciadora flagra náufragos pedindo socorro enquanto navegava em cruzeiro na costa do Rio

Uma influenciadora digital que estava com uma amiga em um cruzeiro rumo a Búzios, na região dos Lagos fluminense, filmava o céu e o mar durante a noite do último domingo, 18, quando ouviu gritos de socorro. Seis homens estavam em um barco à deriva e foram resgatadas depois do alerta feito pela influenciadora e por outros passageiros do navio.

O sétimo ocupante do barco, um homem de 60 anos, morreu; a causa não havia sido esclarecida até a publicação desta reportagem.

Laura Alvarenga Pires Lima, de 26 anos, mora em Goiânia e tem 106 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Enquanto o navio passava pela baía de Sepetiba, ela fazia um vídeo do mar e narrava: “Olha aí, gente. Que lindo! Tá tudo azul isso aqui. Não é efeito. Está tudo azul, está começando a escurecer.”

Influenciadora flagrou momento em que pescadores são encontrados à deriva no Rio Foto: @LauraAlvarengaP via Instagram

Então percebeu os gritos, audíveis no vídeo. “Que porra é essa? Tem alguém gritando socorro. Será que tá no meio do mar ali? Tem alguém ali pedindo socorro”, diz então a influenciadora, cada vez mais nervosa.

Ela tentou alertar a recepção pelo interfone de sua cabine no navio, enquanto a amiga foi pessoalmente avisar os responsáveis pelo cruzeiro.

Pelo sistema de som da embarcação, um homem que se identificou como diretor do cruzeiro informou que tinha sido avistado um grupo de náufragos e seria iniciada uma operação de resgate. Um barco que fica anexado ao navio foi colocado no mar e usado para buscar os náufragos.

Continua após a publicidade

“(As vítimas) foram resgatadas. Apesar do choque, estão fisicamente bem. Foram entregues à guarda costeira para que recebam assistência médica e possam voltar às suas casas em segurança o mais rápido possível. Agradecemos mais uma vez pela compreensão de todos, e agora seguiremos viagem em direção a Búzios”, disse o diretor do cruzeiro em um novo comunicado pelo sistema de som do navio.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada em terra, os sete pescadores são de quatro cidades diferentes: Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e São José dos Campos. Eles saíram de Barra Mansa no sábado, 18, e ficaram à deriva devido a um vendaval – outros eventuais problemas na embarcação estão sendo investigados pela Marinha e pela Polícia Civil.

Homens foram resgatados por barco de cruzeiro e encaminhados para atendimento de saúde Foto: @LauraAlvarengaP via Instagram

Os seis náufragos - Carlos Eduardo Martins da Silva, de 40 anos; Cláudio Gouveia Toledo, de 53 anos; Rafael Viana Toledo, de 42 anos; Arlindo Moraes, de 51 anos; José Tito, de 71 anos; e Adilson Gouveia Toledo, de 66 anos – foram levados a um hospital de Japuíba, e dois já tiveram alta, segundo a polícia. Só um deles permanece nesse hospital – os outros três foram transferidos para um hospital particular de Volta Redonda.

“Eu fui filmar para o meu Instagram. Só queria filmar o céu, posto tudo e faço um destaque. (Quando ouvi os gritos de socorro) Gelou todo o corpo. Levei um susto, porque não tinha nada perto. Logo pensei: ‘como elas (as pessoas) estavam ali?” , afirmou, em uma postagem depois do resgate, a influenciadora Laura. “Em nenhum dia da minha vida eu pensei que ia ver um negócio desses. E nem queria ter visto, porque assusta”, completou.