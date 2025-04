Influenciadores e PMs envolvidos em esquema de rifas falsas são presos na Bahia

Segundo a investigação, o grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. As rifas, que teriam movimentado R$ 680 milhões, eram divulgadas por centavos com prêmios como veículos de luxo, e atraía um grande número de participantes.

Os sorteios eram manipulados e os prêmios frequentemente entregues a integrantes da própria organização, com o objetivo de legitimar o esquema e ampliar os lucros.