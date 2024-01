“A nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los de seus sonos injustos” (EVARISTO, 2017). De fato, a intelectual Conceição Evaristo foi cirúrgica ao reivindicar para a escrita e leitura de mulheres negras uma outra condição de escuta, diferente daquela usurpada pela população branca para acalanto próprio. Se antes, o canto das mulheres negras escravizadas era usado para os filhos da casa grande adormecerem, hoje as vozes dessas mulheres afloram gritos presos nas gargantas de muitas outras gerações.

PUBLICIDADE Convidar para a reflexão sobre a contribuição das intelectuais negras para o combate ao racismo estrutural implica destacar a necessidade de decolonizar, desandrogenizar e “desnortear” a concepção eurocêntrica de intelectual, visto que não é concebível que, ainda hoje, nosso entendimento de intelectualidade permaneça congelado na figura de homens, brancos, cis, do centro do mundo. Dessa forma, mulheres negras ocupando o espaço de produção de conhecimento questionam uma lógica colonialista em que esses corpos estão cristalizados no lugar de servir. Afinal, o que significa para os diversos leitores do último país das Américas a abolir a escravidão as fotos de corpos negros nas orelhas de livros, discursando em púlpitos e/ou sendo destaques de prêmios literários?

A professora Mirian Cristina dos Santos esteve na Universidade de Brasília em dezembro participando de uma banca examinadora. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Nessa discussão, torna-se importante pontuar de maneira explícita que o racismo estrutural, como o próprio nome já diz, se perpetua realçando a diferença, tendo como base uma lógica que privilegia a raça branca em detrimento das outras, de forma que as estruturas da sociedade trabalham nesse mesmo pilar: o branco é a norma, o branco é a régua, o branco é o padrão, o branco é o centro.

Sendo assim, quando as intelectuais negras circulam em lugares fora da borda, confrontam o pré-estabelecido. Contudo, os corpos negros enquanto eus-enunciadores não podem ser interpretados como algo substancial somente no campo da representatividade para as pessoas negras, uma vez que esses movimentos também proporcionam aos brancos uma outra visão e escuta de mundo, que tem feito com que alguns desses, de fato, assumam uma postura antirracista.

Em Intelectuais Negras: prosa negro-brasileira contemporânea (2018), reivindiquei para as literatas negras o lugar de intelectuais, a partir de suas escritas literárias, haja vista que, no encalço da fruição e da literariedade, em suas produções elas “abordam as principais demandas da mulher negra na contemporaneidade, dão visibilidade às culturas africanas e afro-brasileiras, denunciam a condição marginalizada e subalternizada do negro e fazem dessa literatura escrita por mulheres local de força, resistência, afirmação e denúncia” (SANTOS, 2018, p. 15).

Logo, considerar o caráter transgressor e pedagógico, para além das paredes acadêmicas, da produção literária das intelectuais negras para o combate ao racismo estrutural faz-se pertinente. No entanto, há que se ficar atento às armadilhas, para que, na ânsia de colher e de replicar os conteúdos das intelectuais negras, não os encarceremos em um lugar único do testemunho, do diário e/ou da autobiografia, de maneira a retirar as intelectuais negras dos seus lugares de direito, enquanto literatas, pensadoras e produtoras de conhecimento.

* Profa. Dra. Mirian Santos é professora do Magistério Superior da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e diretora Adjunta do Campus do Instituto de Estudos do Xingu (IEX/Unifesspa)