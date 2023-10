Irmão de Sâmia Bomfim tem corpo velado no interior de SP sob comoção de parentes e amigos

O corpo do médico ortopedista Diego Ralf de Souza Bonfim, de 35 anos, assassinado a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, começou a ser velado no início da tarde desta sexta-feira, 6, em Presidente Prudente, no oeste do Estado de São Paulo.

Com a presença de familiares, amigos e conhecidos, o velório estava sendo realizado na Casa de Velório Athia, no Jardim Bela Dária, região central da cidade. O sepultamento está previsto para às 8h20 deste sábado, 7, no Cemitério Municipal Campal, no Residencial Anita Thiezzi, em Prudente.

O médico se graduou em Medicina em 2015 na Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), em Presidente Prudente Foto: Reprodução/Instagram/dr.diegobomfim

O médico se graduou em Medicina em 2015 na Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), em Presidente Prudente. Muitos ex-colegas de universidade foram ao velório para se despedir de Diego. Na cidade, residem vários familiares de Diego. O corpo do ortopedista chegou às 12h20 em um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), irmã do médico, chegou mais cedo ao local do velório para receber o corpo do irmão e falou com os jornalistas. Ela disse que a família, através de seus advogados, vai pedir acesso aos dados do inquérito para acompanhar de perto todas as investigações.

Outra irmã de Diego, Dayane Raquel Bonfim, contou que o irmão tinha acabado de comprar um apartamento e estava na melhor fase de sua vida.

Continua após a publicidade

As duas irmãs faziam companhia à mãe, Antônia Cavalcante de Souza Bomfim, que vestia branco em homenagem ao filho, para simbolizar a paz.

Depois de se graduar em Presidente Prudente, o médico Diego Bomfim fez especialização em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Tanto a USP quanto a Unoeste de Presidente Prudente manifestaram pesar pela morte do médico.

O Diretório Acadêmico (DA) da Faculdade de Medicina da Unoeste se solidarizou com a perda do “Dr. Diego Bomfim, formado na vigésima nona turma da faculdade de Medicina”. Representantes do DA compareceram ao velório. O Hospital Regional de Presidente Prudente, onde Diego realizou o internato como acadêmico da Unoeste, também se solidarizou com familiares e amigos pela perda.

Diego Bomfim e outros dois médicos ortopedistas, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida, foram mortos a tiros enquanto tomavam cerveja em um quiosque, na praia da Barra do Tijuca, na madrugada do último dia 5. Outro médico, Daniel Sonnewend Proença, também foi atingido, mas sobreviveu e está hospitalizado.

Os crimes são investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Polícia de São Paulo. As primeiras investigações indicam que os médicos foram mortos por engano.