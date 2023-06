Jeff Machado: Disque Denúncia divulga imagem para localizar suspeito de assassinato

O Disque Denúncia do Rio de Janeiro divulgou no sábado, 3, um cartaz para obter informações que levem à prisão de Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, procurado pela polícia por homicídio e ocultação do cadáver de Jeff Machado. O objetivo é ajudar nas investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29, outro acusado de envolvimento na morte de Machado, foi preso na sexta-feira, 2.

Na noite de quinta-feira, 1º, a Justiça do Rio decretou a prisão temporária da dupla, segundo informaram os advogados da família da vítima, Jairo de Magalhães Pereira e Rodrigo Feital Freire. O Tribunal de Justiça do Rio aceitou os pedidos solicitados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.

De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, Braga foi localizado no bairro Santíssimo, zona norte do Rio. “Diligências permanencem em andamento para localizar e capturar o outro suspeito”, disse, na ocasião, a Polícia Civil.

Disque Denúncia divulga cartaz pedindo informações de Bruno de Souza Rodrigues. Foto: Divulgação/Disque Denúncia Rio

O Disque Denúncia lembra que as investigações apontam que Rodrigues se passou pela vítima para alugar um imóvel em Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio, local que foi usado para a ocultação do cadáver de Machado.

O produtor de TV era considerado pela vítima um de seus melhores amigos e foi quem registrou na polícia, junto com familiares de Machado, o desaparecimento do ator. Uma das linhas de investigação aponta que a vítima teria sido enganada e dado dinheiro a Rodrigues com a promessa de entrar em uma novela da Rede Globo.

O corpo de Machado foi localizado no dia 22 de maio, amarrado e enterrado em um baú coberto por concreto a dois metros de profundidade, em Campo Grande, zona oeste da capital fluminense. O ator estava desaparecido desde 17 de janeiro, quando saiu de uma festa no bairro.

“Denuncie a localização de Bruno Rodrigues, de forma anônima”, pede o Disque Denúncia. O anonimato é garantido.

Confira aqui os canais para fazer a denúncia:

Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 03002531177

(21) 2253-1177 ou 03002531177 WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

(21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa) Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Nas redes sociais, Machado se apresentava como ator, modelo, produtor jornalista, assessor de imprensa e pai de cães. Foto: Instagram/Reprodução/@jeffmachadocosta

Rodrigues e Braga foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Eles negaram o crime - segundo a dupla, uma terceira pessoa teria matado Machado. A polícia disse que essa outra pessoa não existe. Braga - que, segundo a polícia, é garoto de programa - era amigo de Rodrigues havia muito tempo e conheceu Machado cerca de um ano antes. Conforme a polícia, ele confessou a ocultação de cadáver.

De acordo com o pedido de prisão assinado pelo promotor de justiça Sauvei Lai, o crime foi premeditado por Rodrigues, com auxílio de Braga.

“Os ora indiciados são suspeitos de praticarem os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver contra Jefferson, aproveitando-se do momento em que mantinham relação sexual com a vítima para pôr em prática plano criminoso, estrangulando-a e colocando o seu cadáver em um baú, para, posteriormente, ocultá-lo no terreno do imóvel alugado por Bruno, onde o enterraram e concretaram a cerca de dois metros de profundidade”, disse o pedido de prisão.

A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos para comentários sobre o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.