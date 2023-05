Jeff Machado: pistas indicam amigo como suspeito de participação na morte do ator

Um dos suspeitos do assassinato do ator, Jeff Machado, cujo corpo foi encontrado concretado no piso de uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro, é o amigo da vítima, Bruno de Souza Rodrigues, de acordo com o Fantástico. O advogado da família, Jairo Magalhães, afirma que uma das linhas de investigação é que Jeff teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela.

Maria das Dores, mãe de Jeff, afirmou ao programa que o ator teria desembolsado mais de R$ 12 mil para conseguir o papel. “Pagou R$ 12 mil, depois R$ 2 mil porque tinha que fazer uma filmagem, mais R$ 2 mil porque não sei o que... Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego pra realidade”, disse ao programa.

Nas redes sociais, Machado se apresentava como ator, modelo, produtor jornalista, assessor de imprensa e pai de cães. Foto: Instagram/Reprodução/@jeffmachadocosta

Além disso, segundo as investigações, a casa em que o corpo de Jeff foi encontrado, a 20 quilômetros da casa do ator, foi sublocada por Bruno um mês antes do desaparecimento. A Polícia Civil já ouviu a proprietária e alguns vizinhos do imóvel onde ele foi encontrado. A investigação tenta agora determinar quais seriam as motivações por trás do crime e a identidade dos autores. A defesa de Bruno Rodrigues disse ao programa que “aguarda com serenidade o avanço das investigações”.

Desaparecido desde 17 de janeiro deste ano, as buscas pelo ator Jeff Machado, de 44 anos, ganharam destaque após alguns de seus oito cães da raça setter serem encontrados abandonados em ao menos três bairros do Rio de Janeiro. Um deles foi encontrado em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense.

Com a utilização de chips nos animais, a ONG Indefesos conseguiu identificar que o ator era o dono dos animais. Dos oito cães, cinco estão bem, dois morreram e um ainda não foi localizado. Nas redes sociais, Machado se apresentava como ator, modelo, produtor jornalista, assessor de imprensa e pai de cães. Ele tinha oito, todos da raça setter e chamados com nomes de artistas: “Meus filhos Tim Maia, Nando Reis, Elis Regina, Cazuza, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, Rita Lee e Caetano Veloso”, escreveu em uma publicação no Instagram em 1º de janeiro deste ano, quando desejou “Feliz 2023!” aos seus 10,9 mil seguidores.

Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro descobriram há cerca de 15 dias que ele estava morto. O corpo do ator foi encontrado, em estado avançado de decomposição, com os braços amarrados acima da cabeça e ferimentos no pescoço. O baú onde o corpo de Jeff estava guardado é similar a outros modelos encontrados na casa do ator, em Vargem Grande.