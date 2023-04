Jogadores brasileiros tentam fugir do Sudão de ônibus em meio a conflitos armados

Nove brasileiros que defendem o time de futebol Al-Merrikh, estão tentando sair do Sudão de ônibus para escapar da guerra no País. A equipe é composta por cinco membros da comissão técnica e quatro jogadores. O técnico Heron Ferreira e os atletas relataram ao Fantástico, da Rede Globo, no domingo, 23, sobre a jornada de fuga. “Uma tensão muito grande. Passamos numa barreira ali, os soldados mandaram descer todo mundo do ônibus”, conta Heron.

Eles deixaram a capital Cartum, após mais de uma semana na guerra, com a ajuda do ônibus do time, em direção à fronteira com o Egito. “A gente vai viajar a noite toda, a madrugada toda, para que, às oito horas da manhã, a gente esteja na divisa, na fronteira do Sudão com o Egito”, conta o técnico.

Jogadores deixaram a capital Cartum no domingo, 23, com a ajuda do ônibus do time. Foto: Reprodução de Vídeo/TV Globo

Entre os passageiros está Ana Aranha, a única funcionária da embaixada do Brasil no Sudão desde quando o conflito começou. Segundo o atacante Paulo Sérgio, eles não tiveram nenhuma ajuda do Itamaraty para sair do País. “Sempre ficaram de ‘estamos com as outras embaixadas, estamos conversando’, enfim, e não resolveram nada”, relata o atleta.

Após viajar 70 quilômetros, o ônibus transportando os 10 brasileiros foi detido em um posto policial por um período de seis horas. O veículo agora segue viagem com excesso de lotação, pois policiais teriam obrigado outras pessoas a embarcar.

A major do Exército Brasileiro, Gabriela Rocha Bernardes, que está em missão de paz pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Darfur, região oeste do Sudão, relatou o que viu nos dois primeiros dias de conflito.

“As tropas trocaram muitos tiros. Muitas explosões, um poder de artilharia muito, muito forte”, diz a militar. Atualmente, as aeronaves da ONU são o único meio de transporte disponível para chegar a Darfur, que fica a 800 km da capital Cartum.

Conforme a Associated Press, mais de 420 pessoas, incluindo 264 civis, foram mortas e mais de 3.700 ficaram feridas nos combates entre as forças armadas sudanesas e o poderoso grupo paramilitar conhecido como Forças de Apoio Rápido (FAR).

O que diz o Itamaraty

Em nota ao Fantástico, o Itamaraty afirmou que estão sendo enviados esforços para garantir a segurança e retirada de todos os brasileiros que estão em território sudanês tão longo quanto possível. Informa que 15 dos 16 brasileiros que estavam em Cartum já deixaram a capital, incluindo três crianças transportadas em um comboio da ONU.

Ainda conforme a nota, o governo brasileiro teria chegado a viabilizar a evacuação mais ampla em coordenação com a ONU e com países europeus, que não pôde ser concretizada por questões de deslocamento e segurança.