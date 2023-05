Jovem de 18 anos afirma ter sido estuprada em festa na UFMG; caso é investigado

Uma jovem de 18 anos afirma ter sido estuprada na madrugada deste sábado, 13, em festa realizada nas dependências da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O crime teria ocorrido no campus Pampulha, localizado na zona norte de Belo Horizonte.

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a denúncia de estupro e ainda busca localizar o suspeito. Já a UFMG irá abrir processo administrativo para apurar o ocorrido. Segundo a universidade, o evento desta madrugada não havia recebido autorização da instituição.

Prédio da reitoria do campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais Foto: UFMG

A jovem registrou boletim de ocorrência na manhã deste sábado. Conforme o jornal O Tempo, ela teria aceitado a aproximação do homem e não teria apresentado resistência em ir para um local mais afastado dentro do campus. Lá, o suspeito teria passado a mão nas partes íntimas da menina sem consentimento.

Ainda segundo o jornal, a jovem declarou estar sob forte efeito de álcool e alegou que não consegue se lembrar com detalhes do que teria ocorrido em seguida – ela relatou dores no corpo e disse ter procurado atendimento médico neste sábado.

Ao Estadão, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que está empenhada em localizar o suspeito. “A PCMG esclarece que as circunstâncias do crime serão investigadas e, devido à natureza do crime, o caso segue sob sigilo”, disse o órgão.

Procurada, a Universidade Federal de Minas Gerais também se pronunciou sobre o caso. Em nota, a instituição disse que “lamenta o episódio ocorrido neste sábado, dia 13 de maio, e se solidariza com a jovem”. A instituição não especificou se os envolvidos são alunos da universidade.

Conforme a UFMG, o evento não foi autorizado, uma vez que festas estão proibidas no campus Pampulha, segundo determinou portaria de maio do ano passado. “A instituição informa, ainda, que abrirá processo administrativo para apurar os fatos e está colaborando com as investigações”, disse.