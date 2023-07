Barbeiro unissex causava espanto nos anos sessenta

Nem só grandes notícias são publicadas nos jornais. No Jornal da Tarde, histórias prosaicas do cotidiano captadas pelos repórteres também encontravam espaço em suas páginas. Em 3 de novembro de 1969, uma pequena revolução de costumes foi contada na reportagem “Uma mulher, um homem. Êles cortam o cabelo no mesmo barbeiro”.

Era a história do Salão Artístico, na rua Nestor Pestana, no centro de São Paulo. No texto - não assinado - os barbeiros proprietários, Pacheco e Sérgio, contam que começaram a cortar cabelos de mulheres por acaso, fizeram fama também entre elas, mas perderam alguns fregueses homens que se recusavam a dividir o espaço com mulheres. Leia a íntegra.

Jornal da Tarde - 3 de novembro de 1969

Página do Jornal da Tarde de 3 de novembro de 1969 sobre salão de barbeiro unissex. Foto: Acervo Estadão

UMA MULHER, UM HOMEM | ÊLES CORTAM O CABELO NO MESMO BARBEIRO

Uma mulher que entrou no salão e pediu para cortar o cabelo lançou a moda. Agora, o Salão Artístico tem muitas freguesas, a maioria trazida pelos maridos. Mas, porque cortam cabelos de mulheres, há homens que não vão mais lá.

Êles gostam de deixar o cabelo sôlto: grande, mas não muito, aproveitando o seu tamanho sem deformar o rosto do freguês. Ou da fraguesa. Porque no Salão Artístico, os homens e as mulheres sentam-se nas mesmas cadeiras, uns ao lado dos outros!, e os mesmos barbeiros cortam seus cabelos.

- É o único salão que faz isso em São Paulo.

Foi montado em 63. Na época, era um dos mais luxuosos da cidade: móveis de fórmica, bom atendimento e uma tabuleta na porta, anunciando: Manicure - Engraxate - Barbearia. Tinha até quadros na parede: o velho fumando cachimbo e duas marinhas.

- Hoje, não. O salão está precisando ser reformado, já é um pouco velho.

Os dois donos - Pacheco e Sérgio - já são sócios há oito anos e começaram a cortar cabelo de mulheres sem querer. Entrou uma, êles se lembram - Aimée, empresária do Canal 9 - os fregueses contaram para as espôsas, outras começaram a vir e a fama pegou. Hoje é até normal chegar um freguês com mulher e filha para cortarem o cabelo juntos.

- O primeiro corte foi há mais ou menos seis anos. Começou a vir muita gente e quem passava do lado de fora olhando para cá não sabia direito se o salão era para homens ou para mulheres.

Alguns freguêses não gostaram disso, aos poucos deixaram da frequentar o salão. Mas também aconteceu o contrário: um marido chegar em casa e contar para a mulher que ela podia cortar o cabelo no mesmo lugar que êle.

Mesmo assim, Pacheco prefere fazer um salão separado. Não é por êle - “tanto ias cortar o cabelo da um como de outro - é mais por causa dos freguêses que não se sentem com liberdade.

- Por isso, quando acabarem do construção da praça Roosevelt, Sérgio e eu vamos ampliá-lo um pouco mais. Aí, vamos rasar uma parte para homens e outra para mulheres, mas sem misturar.

Pacheco está concorrendo ao prêmio de melhor barbeiro da cidade, no Canal 13. Já passou nas duas primeiras apresentações e só faltam mais duas. Sérgio não entrou nesse concurso porque o apresentador do programa é seu cunhado, e o regulamento do programa não deixa.

Além dos dois, há mais seis barbeiros trabalhando. Foram chamados e escolhidos por Sérgio e Pacheco em várias barbearias de bairro. Depois, aos poucos, foram se aperfeiçoando e hoje quase todos sabem cortar cabelo como os donos. Tanto de homens como de mulheres.

- É uma quentão de sensibilidade. Sabem fazer tudo como nós fazemos e aprenderam em muito menos tempo. Eu, por exemplo, corto cabelo desde 9 anos de idade e o Pacheco desde 12. Quer dizer, êles tiveram multo mais facilidade, porque já fomos ensinando tudo o que aprendemos nesse tempo todo.

Um menino acaba de cortar o cabelo, vai até Pacheco e pede desculpas por não ter cortado com êle. Esperou, esperou mas não tinha mais tempo, pede para êle nao se importar. Pacheco ri, se despedem e o menino - 9, 10 anos - sai apressado.

- Êle só corta cabelo comigo. Deixa de cortar no colégio e no clube que fraquenta para vir aqui. Hoje, eu não estava na hora que ele chegou, foi com outro e agora veio me pedir desculpas.

Sérgio e Pacheco dizem que basta ir ao salão uma vez para nunca mais cortar o cabelo em outro lugar. Conta até o caso de uma senhora de Marília - da alta sociedade - lhores cabeleireiros de São Paulo. Desde quando voltou à Marília, “falou para a cidade Inteira” que tinha conhecido os melhores cabaleireiros de São Paulo. Desde essa época várias amigas suas vem a São Paulo só para cortar cabelo no Salão Artístico.

Como esta, já aconteceram outras situações engraçadas no salão: perderam um freguês, dizendo para êle não cortar cabelo nunca mais porque os seus estavam multo ralos; há também o caso que aconteceu com um cabeleireiro, considerado um dos melhores de São Paulo:

- Algumas das suas freguesas perguntaram onde êle cortava o cabelo. Deu o nome do salão e elas mandaram os maridos virem até aqui. Os maridos vieram, viram outras mulheres e contaram a elas. Resultado: hoje, elas também são nossas freguesas.

Sérgio e Pacheco trabalham 14 horas por dia. Têm casa, carro - tudo conseguido com o salão - só atendem com hora marcada e sempre que podem procuram um tempo para ler, principalmente livros de filosofia. Pacheco, por exemplo, gosta muito de Krishnamuti, e Kirkegaard. Êles gostam, também, de discutir sobre os livros que lêem entre si e com os fregueses: Renato Borghi, Ademar Guerra, Armando Bogus, Fulvio Stefanini.

Mas nem todos os fregueses são artistas. Há muita gente de publicidade - Berco Udier - do esporte - o juiz de futebol Olten Aires de Abreu. E o Salão fica cheio o dia inteiro, atendem a uma média de 50 fregueses, quase não têm tempo para almoçar. Em casa, brincam com os filhos e ouvem música clássica: Brahms principalmente.

De vez em quando, em um fim-de-semana, Sérgio se cansa dos cortes de cabelo, da agitação da vida na cidade. Pega o seu carro e sai por uma estrada qualquer. Quando está bem longe, entra em uma pequena estrada de terra, escolhe um lugar bem sossegado, para o cerro, e liga o toca-fitas: Brahms. Abre a porta do carro, coloca as pernas para fora e fica, durante horas, ouvindo música. No chão do carro, ele deixa uma pilha de fitas. Todas com músicas de Brahms.

O Salão Artístico atende de segunda a sábado no horário comercial, na rua Nestor Pestana, 263. Mas para cortar o cabelo com um de seus donos - Sérgio ou Pacheco - é preciso marcar hora pelo telefone 256-6837. O corte custa o mesmo preço para homens e mulheres: NCr$ 7,00.

