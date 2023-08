Jornal da Tarde: receitas culinárias no lugar de notícias censuradas

Durante um dos períodos mais tensos da censura na ditadura militar, o Jornal da Tarde optou por publicar receitas culinárias no lugar das notícias proibidas, como algumas sobre a queda do ministro da Agricultura, Cirne Lima, em maio de 1973.

Era a forma de denunciar aos leitores que o jornal estava proibido de noticiar algo, assim como fez o Estadão, o outro períódico do Grupo Estado, que publicava poemas no lugar do material vetado pelos censores.

Jornal da Tarde - 12/5/1973

Página do Jornal da Tarde com receitas culinárias no lugar de notícias censuradas na ditadura militar. Foto: Acervo Estadão

Veja outras páginas censuradas:

2/5/1973

Págima do Jornal da Tarde de 2 de maio de 1973 com receitas culinárias no lugar de notícias proibidas. Foto: Acervo Estadão

6/4/1973

Página do Jornal da Tarde de 6 de abril de 1973 com receiras culinárias no lugar de notícias censuradas pela ditadura militar. Foto: Acervo Estadão

