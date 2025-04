Juréia: um marco na preservação da mata atlântica no lugar de usinas nucleares e lotes imobiliários

Zwarg, para quem a Juréia “é a Judéia brasileira”, conta que a principal festa religiosa do litoral Sul, a do Senhor Bom Jesus de Iguape, tem sua origem no aparecimento da imagem do senhor Bom Jesus na praia do Una, em Juréia, no ano de 1647.

A imagem que havia sido jogada no mar por um navio português durante um ataque holandês, permaneceu milagrosamente boiando durante nove meses até dar na praia. Os índios que a recolheram queriam levá-la para Itanhaém. Mas ela subitamente ficava pesada quando se dispunham a erguê-la. Deixara-a na praia durante uma noite e, no dia seguinte, o rosto do senhor Bom Jesus estava voltado na direção de Iguape, para onde decidiram então transportá-la. Na viagem, ao passarem pelas praia e maciço da Juréia, os peregrinos limparam a imagem do barro, se banharam em suas cachoeiras. Essa espécie de purificação entrou para as tradições locais.

A partir de 1979 Juréia começou a ganhar notoriedade. O secretário Paulo Nogueira Neto fazia parte do resumido grupo de seus admiradores, e, como tal, um ano antes havia entrado em contato com Carlos Telles Correa, um dos proprietários da construtora Gomes de Almeida Fernandes, a maior proprietária de terras na Juréia. Do encontro surgiu um pacto. Interessada na exploração para loteamento das partes planas da Juréia, que valem hoje aproximadamente Cr$ 20 milhões o hectare, a construtora cedeu à Sema, em regime de comodato por três anos, uma área de 1.100 hectares na encosta do maciço, cujo hectare hoje está avaliado em Cr$ 500 mil. Um ano depois, a duras penas — o acesso era muito difícil —, nascia a primeira estação ecológica da Sema, na região Sudeste do Brasil,.