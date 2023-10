O fim da Guerra do Yom Kippur em 1973

“Acabou a Guerra”, estampou a manchete do Jornal da Tarde de 22 de outubro de 1973. Após mais de duas semanas de combates entre uma coalizão árabe liderada por Egito e Síria contra Israel - a Guerra do Yom Kippur - o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução conjunta apresentada pelos Estados Unidos e pala União Soviética determinando o cessar-fogo no Oriente Médio.

Capa do Jornal da Tarde de 22 de outubro de 1973 com notícia sobre resolução da ONU determinando cessar-fogo no Oriente Médio. Foto: Acervo Estadão

Abaixo da notícia principal, três fotos destacavam acontecimentos esportivos: A virada do Corinthians sobre o Fluminense no Maracanã; a vitória por nocaute do campeão mundial de boxe Eder Jofre e a morte dos pilotos Pedro Carneiro Pereira e Ivan Iglesias na segunda volta de uma corrida automobilística no circuito de Tarumã, em Porto Alegre.

Por 46 anos [de 4 de janeiro de 1966 a 31 de outubro de 2012] o Jornal da Tarde deixou sua marca na imprensa brasileira. Neste blog são mostradas algumas das capas e páginas marcantes dessa publicação do Grupo Estado que protagonizou uma história de inovações gráficas e de linguagem no jornalismo. Um exemplo é a histórica capa do menino chorando após a derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982, na Espanha.