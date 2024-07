Uma sombra caminha sobre a Lua: é o homem

“Mar da Tranquilidade, 20: um homem está andando mais facilmente do que se esperava no solo empoeirado da Lua. É Neil Armstrong, êste homem. Veja-o: êle colocou o seu pé esquerdo no chão da Lua às 23h56 de ontem, algumas horas antes do que devia: mas, afinal, como conseguiria dormir? Seu coração, ao descer a escada, batia mais. Veja também os novos mistérios da Lua.”