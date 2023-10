Juiz é assassinado a tiros em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco

Um juiz foi assassinado a tiros em Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, na noite de quinta-feira, 19, de acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Conforme o órgão, trata-se do juiz de direito da 21ª Vara Cível, Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos. As investigações seguem em andamento para o esclarecimento do crime.

“O tribunal está entrando em contato com as autoridades policiais de Pernambuco e prestará todo o apoio necessário para o rápido esclarecimento do crime e a responsabilização dos culpados.”

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) disse que foi acionada às 20h30 para um chamado sobre um homicídio na região. Ele estava dentro de seu carro, quando foi cercado pelos criminosos, antes de ser morto a tiros. Não há informações sobre a localização dos bandidos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atendimento, mas o juiz já se encontrava sem vida.

Por sua vez, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) afirmou que está investigando o caso. “A ocorrência ainda está em andamento e mais informações poderão ser repassadas em breve, após as diligências iniciais.”

Juiz Paulo Torres Pereira da Silva foi assassinado em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, na noite de quinta-feira, 19. Foto: Reprodução/TV Globo

Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, chamou o assassinato de covarde e defendeu a punição dos envolvidos.

“Tomei conhecimento do assassinato covarde do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, que atua na primeira instância no Recife (PE). Conversei com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que está em contato com as autoridades locais para apuração célere do episódio e a devida punição dos envolvidos”, disse.

Segundo Barroso, o CNJ acompanhará os desdobramentos para garantir que a Justiça seja feita. “Em nome do Poder Judiciário, presto solidariedade à família e aos amigos.”

Em nota, publicada nas redes sociais, o TJPE afirmou que Silva era juiz há quase 34 anos. Em várias oportunidades, ele atuou como desembargador substituto.

“Conhecido como Paulão, o magistrado era muito querido por todos que fazem o Judiciário pernambucano. Que Deus conforte os corações de familiares, parentes e amigos.”, publicou.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) também se solidarizou com familiares, amigos e a magistratura pernambucana frente ao assassinato do juiz. O órgão também está em contato com autoridades para contribuir com os esclarecimentos sobre o crime.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB-PE) afirmou, por meio das redes sociais, que a Polícia Civil já trabalha no caso e “não medirá esforços para esclarecer, o quanto antes, esse episódio inaceitável de violência no Estado.”