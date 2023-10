Juiz assassinado em Pernambuco foi atingido com tiro na nuca e não teve pertences roubados

O juiz Paulo Torres Pereira da Silva, assassinado na noite desta quinta-feira, 19, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi atingido com um disparo na nuca e não teve nenhum bem roubado na ocorrência. As informações foram divulgadas pela polícia pernambucana, que investiga o caso e diz não descartar nenhuma hipótese de motivação para o crime.

Segundo a polícia, parentes confirmaram que o magistrado tinha o hábito de se deslocar de sua casa, no bairro de Candeias, em Jaboatão, até a localidade conhecida como Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, município vizinho, para caminhar.

Por isso, a suspeita é de que ele estava voltando de uma dessas caminhadas quando foi abordado pelos criminosos, a pouco menos de 300 metros de distância de sua residência, onde morava com a esposa e filhos. Ainda segundo a família o veículo não era blindado e Paulo Torres costumava trafegar com vidros abertos.

Juiz Paulo Torres Pereira da Silva foi assassinado em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, na noite de quinta-feira, 19. Foto: Reprodução/TV Globo

“Logo quando chegamos ao local, verificamos que havia um veículo colidido com um muro e identificamos a presença de um homem morto, com uma única marca de disparo na cabeça, localizada atrás da orelha esquerda. Providenciamos o isolamento do local, acionamos a perícia e buscamos por câmeras de segurança nos arredores”, explicou a delegada Euricélia Nogueira, da Força-Tarefa de Homicídios do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a família, o juiz não portava documentos físicos no momento do crime, já que utilizava uma versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No carro, um Honda modelo HRV, foram encontrados o celular da vítima, uma toalha e uma garrafa de água.

A partir de relatos de testemunhas, a Polícia Civil obteve a informação de que quatro pessoas teriam abordado o magistrado.

“Ouvimos testemunhas e coletamos algumas imagens de câmeras de segurança localizadas no entorno do local. Há relatos de que os criminosos estavam usando máscaras cirúrgicas, mas isso ainda não foi confirmado. A dinâmica completa do crime ainda não foi esclarecida, mas estamos trabalhando para que isso aconteça o mais breve possível. Todas as imagens do local estão sendo coletadas para análise”, concluiu a delegada.

Em um comunicado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lamentou profundamente a morte do juiz e anunciou que está colaborando com as autoridades policiais para esclarecer rapidamente o crime e responsabilizar os culpados.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) também manifestou seu apoio às autoridades na busca por justiça e solidarizou-se com a família e amigos do magistrado.

O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luís Roberto Barroso, emitiu uma declaração de pesar, afirmando que o Conselho Nacional de Justiça está acompanhando os desdobramentos do caso para garantir que a justiça seja feita. A instituição expressou sua solidariedade à família e amigos do juiz.