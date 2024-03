Juízas criam coletivo feminista e antirracista para fortalecer atuação das mulheres na magistratura

A juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e integrante do coletivo Luciana Caprioli reitera que entre as ações está “sempre estabelecer uma relação de cordialidade e diálogo com o TJ-SP”. “Com a formalização do Coletivo Sankofa, com regimento interno e comitê de gestão eleito, pretendemos manter um espaço de apoio mútuo e troca de experiências, realizar atividades de formação, capacitação e debates. Vamos participar de eventos e movimentos sociais em defesa dos direitos das mulheres”, afirma.

Segundo o TJ-SP, primeiro tribunal do País a abrir um concurso exclusivo para juízas, para provimento do cargo de desembargadora, e que, desde 2017 aplica vagas afirmativas para pessoas negras, atualmente 86 magistrados se declaram negros ou pardos em seu quadro. Alguns indicadores também apontam um cenário favorável à representatividade feminina, mas os desafios institucionais ainda são grandes no País já que, nos últimos 23 anos, a proporção total dos que ingressaram na magistratura paulista é de 58% homens e 42% mulheres.